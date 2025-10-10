Globo planeja substituir reprise de novelas por programas locais em 2026
A Globo realizará novos investimentos em sua programação no ano que vem, e pretende focar, agora, na madrugada. Com o objetivo de estender o espaço destinado para a produção local de suas afiliadas, a emissora pretende ceder a faixa para a exibição de atrações regionais.
Segundo informações do jornalista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, a expectativa é que esses formatos entrem no ar no espaço atualmente ocupado pela reapresentação das novelas das sete – Dona de Mim – e pela sessão Comédia na Madrugada.
Em caso de não terem planos de ocupar a faixa da madrugada, as atrações permanecerão sendo exibidas. Até então, a cessão do espaço ocorria em algumas parceiras da Globo para cumprimento de questões legais.
Em tempo, as reapresentações das tramas da Platinada passaram a ser veiculadas logo após o Conversa com Bial, a partir de 2022, com Cara e Coragem, e têm se mantido até hoje, com médias consideráveis no Ibope para o horário em questão.
