Abandonou a carreira? Saiba por onde anda Fabiana Scaranzi, ex-apresentadora do ‘Domingo Espetacular’
Fabiana Scaranzi está longe das telinhas desde 2014, em que deixou o comando do programa Domingo Espetacular, na Record. Entre o final dos anos 1990 e 2000, a jornalista foi contratada pela Globo, e chegou a ter atuado em Perigosas Peruas (1992), novela da emissora.
Em entrevista ao jornal O Globo, a ex-modelo detalhou que, atualmente, se dedica a ministrar cursos e palestras para mulheres sobre temas como trabalho, carreira, saúde e bem-estar, além de ter se formado em Psicologia.
“Eu já era formada em publicidade e propaganda e em jornalismo. Sempre tive um grande interesse no comportamento humano. Mesmo quando eu estava apresentadora e repórter, as matérias que eu fazia eram de comportamento. Quando comecei a dar mentoria para mulheres mais maduras, vi que muitas tinham problemas emocionais. E eu pensava em como eu poderia fazer para ajudá-las ainda mais. Por isso, fui me embasar”, detalhou Fabiana Scaranzi.
Questionada se gostaria de voltar às telinhas, a jornalista contou que recebeu duas propostas para apresentar telejornais em emissoras em que ainda não havia trabalhado, mas recusou. “Eu tive muita procura depois do meu último contrato, mas era sempre para fazer algo que eu já tinha feito durante muitos anos da minha vida. Eu não queria mais voltar para telejornal. A televisão não está na minha cabeça hoje em dia”, disse.
“A televisão alcança muitas pessoas, eu respeito muito, sou cria da TV, acho um veículo importantíssimo, mas eu pensaria mais em voltar dessa outra maneira, agregando um pouco mais de conhecimento”, explicou Fabiana. Dada por satisfeita profissionalmente, a apresentadora se mostrou bem resolvida com o assunto. “Estou tendo o privilégio de poder escolher as coisas que eu faço, o trabalho que eu quero e que faz bem para a minha alma”, pontuou.
