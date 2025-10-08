fechar
Veigh, Kayblack e Buzeira lamentam a morte de Arturo Gatti Jr

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 08/10/2025 às 18:05
A morte de Arturo Gatti Jr, filho do lendário boxeador Arturo Gatti, comoveu artistas e influenciadores brasileiros. O jovem de 17 anos, encontrado morto em seu apartamento no México, recebeu homenagens emocionadas de amigos e admiradores nas redes sociais.

No Instagram, o rapper Veigh compartilhou vídeos em que aparecia treinando boxe ao lado de Arturo. Na legenda, ele expressou sua tristeza pela perda do amigo: “Sinto muito pela sua vida, meu pequeno amigo. Hoje não é um dia bom.”

Veigh e Arturo Gatti Jr (Foto: Reprodução/Instagram)
Veigh e Arturo Gatti Jr (Foto: Reprodução/Instagram)

O também rapper Kayblack publicou registros de um encontro com Arturo em outubro de 2024 e lamentou profundamente a notícia: “Sem chão. Te amo, filhote. Não consigo acreditar nisso. O legado continua.”

Kayblack lamenta morte de Arturo Gatti Jr (Foto: Reprodução/Instagram)

O influenciador Buzeira abriu um álbum de fotos ao lado do jovem e fez um desabafo sobre a importância de cuidar da saúde mental. “Depressão não é brincadeira, se cuidem. O pai dele foi três vezes campeão mundial e perdeu pra depressão, e infelizmente Arturo também não aguentou. Faltava só um ano pra você realizar seu sonho de virar profissional”, escreveu.

Buzeira lamenta morte de Arturo Gatti Jr (Foto: Reprodução/Instagram)

As homenagens reforçam o carinho e o impacto que Arturo Gatti Jr deixou entre amigos e fãs. Assim como o pai, o adolescente sonhava em seguir carreira no boxe e já era reconhecido por sua dedicação ao esporte.

