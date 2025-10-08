Veigh, Kayblack e Buzeira lamentam a morte de Arturo Gatti Jr
Clique aqui e escute a matéria
A morte de Arturo Gatti Jr, filho do lendário boxeador Arturo Gatti, comoveu artistas e influenciadores brasileiros. O jovem de 17 anos, encontrado morto em seu apartamento no México, recebeu homenagens emocionadas de amigos e admiradores nas redes sociais.
No Instagram, o rapper Veigh compartilhou vídeos em que aparecia treinando boxe ao lado de Arturo. Na legenda, ele expressou sua tristeza pela perda do amigo: “Sinto muito pela sua vida, meu pequeno amigo. Hoje não é um dia bom.”
O também rapper Kayblack publicou registros de um encontro com Arturo em outubro de 2024 e lamentou profundamente a notícia: “Sem chão. Te amo, filhote. Não consigo acreditar nisso. O legado continua.”
O influenciador Buzeira abriu um álbum de fotos ao lado do jovem e fez um desabafo sobre a importância de cuidar da saúde mental. “Depressão não é brincadeira, se cuidem. O pai dele foi três vezes campeão mundial e perdeu pra depressão, e infelizmente Arturo também não aguentou. Faltava só um ano pra você realizar seu sonho de virar profissional”, escreveu.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
As homenagens reforçam o carinho e o impacto que Arturo Gatti Jr deixou entre amigos e fãs. Assim como o pai, o adolescente sonhava em seguir carreira no boxe e já era reconhecido por sua dedicação ao esporte.
O post Veigh, Kayblack e Buzeira lamentam a morte de Arturo Gatti Jr foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.