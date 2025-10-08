Filho de Arturo Gatti, boxeador morto em Porto de Galinhas, morre aos 17 anos
Arturo Gatti Jr. era considerado um prodígio do esporte. Jovem era filho do lutador canadense, que foi encontrado morto em 2009, em caso controverso
Nesta quarta-feira (08), foi anunciada a morte de Arturo Gatti Jr., o jovem, de 17 anos, era filho de Arturo Gatti, boxeador canadense morto em Porto de Galinhas, no litoral pernambucano, em 2009.
A informação foi confirmada pelo jornal inglês Daily Mail. A causa do falecimento do jovem, que vivia no México com sua mãe, Amanda Rodrigues, viúva de Gatti, não foi divulgada. Arturo Gatti Jr. era aspirante a boxeador profissional.
Boxeador amador, o jovem, apadrinhado por grandes nomes do esporte, como a lenda Mike Tyson, era considerado um prodígio.
Antes de se tornar profissional do boxe, Arturo Gatti Jr. aspirava participar das Olimpíadas. Em entrevistas, o jovem também afirmava "querer honrar o legado de seu pai".
Relembre o Caso Arturo Gatti
Campeão mundial de boxe, Arturo Gatti foi encontrado morto em um flat na praia de Porto de Galinhas, no litoral pernambucano, onde tirava férias com sua esposa e filho. O caso ocorreu em julho de 2009.
As circunstâncias misteriosas da morte do boxeador, cujo corpo foi encontrado na sala do imóvel com duas marcas de ferimentos, ao lado de uma alça de bolsa suja de sangue.
Considerada a principal suspeita pela morte, a viúva do lutador, Amanda Rodrigues, chegou a passar 19 dias presa na Colônia Penal Feminina, no Recife.
No entanto, Amanda foi liberada após laudos dos Institutos de Medicina Legal e Criminalística apontarem que o boxeador havia cometido suicídio.
A família de Arturo Gatti rejeitou a decisão da justiça e iniciou uma investigação particular, onde peritos contratados apontaram contradições nos laudos oficiais.
No entanto, a Justiça reafirmou que Arturo Gatti cometera suicídio. Em seguida, o processo foi arquivado.