Filho de Arturo Gatti, boxeador morto em Porto de Galinhas, morre aos 17 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Arturo Gatti Jr. era considerado um prodígio do esporte. Jovem era filho do lutador canadense, que foi encontrado morto em 2009, em caso controverso

Nesta quarta-feira (08), foi anunciada a morte de Arturo Gatti Jr., o jovem, de 17 anos, era filho de Arturo Gatti, boxeador canadense morto em Porto de Galinhas, no litoral pernambucano, em 2009.

A informação foi confirmada pelo jornal inglês Daily Mail. A causa do falecimento do jovem, que vivia no México com sua mãe, Amanda Rodrigues, viúva de Gatti, não foi divulgada. Arturo Gatti Jr. era aspirante a boxeador profissional.

Boxeador amador, o jovem, apadrinhado por grandes nomes do esporte, como a lenda Mike Tyson, era considerado um prodígio.

Antes de se tornar profissional do boxe, Arturo Gatti Jr. aspirava participar das Olimpíadas. Em entrevistas, o jovem também afirmava "querer honrar o legado de seu pai".

Leia Também Morre o delegado Josedite Ferreira, que investigou o Caso Arturo Gatti

Relembre o Caso Arturo Gatti

Campeão mundial de boxe, Arturo Gatti foi encontrado morto em um flat na praia de Porto de Galinhas, no litoral pernambucano, onde tirava férias com sua esposa e filho. O caso ocorreu em julho de 2009.

As circunstâncias misteriosas da morte do boxeador, cujo corpo foi encontrado na sala do imóvel com duas marcas de ferimentos, ao lado de uma alça de bolsa suja de sangue.

Considerada a principal suspeita pela morte, a viúva do lutador, Amanda Rodrigues, chegou a passar 19 dias presa na Colônia Penal Feminina, no Recife.

No entanto, Amanda foi liberada após laudos dos Institutos de Medicina Legal e Criminalística apontarem que o boxeador havia cometido suicídio.

A família de Arturo Gatti rejeitou a decisão da justiça e iniciou uma investigação particular, onde peritos contratados apontaram contradições nos laudos oficiais.

No entanto, a Justiça reafirmou que Arturo Gatti cometera suicídio. Em seguida, o processo foi arquivado.