Arturo Gatti Jr, filho da lenda do boxe Arturo Gatti, é encontrado morto aos 17 anos

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 08/10/2025 às 18:05
Arturo Gatti Jr, filho do boxeador Arturo Gatti, foi encontrado morto em seu apartamento no México, aos 17 anos. A tragédia, confirmada pela família à emissora canadense TVA Nouvelles, ocorreu em circunstâncias que lembram a morte do pai, há mais de 16 anos, no Brasil.

Segundo informações iniciais, o adolescente teria sido encontrado enforcado por um vizinho do prédio onde vivia com a mãe, a brasileira Amanda Rodrigues. As autoridades locais ainda não confirmaram se há indícios de crime.

A notícia foi divulgada nas redes sociais por Chuck Zito, amigo da família, ator e ex-guarda-costas de Gatti. Em sua publicação, Zito lamentou profundamente a perda e destacou a semelhança trágica entre as mortes de pai e filho.

Nascido em Montreal em 2008, Gatti Jr seguia os passos do pai no boxe e compartilhava nas redes momentos de treinos e encontros com grandes nomes do esporte, como Mike Tyson. Além de atleta em ascensão, ele era pai de Sophia, sua filha pequena.

A morte do jovem reacende lembranças da morte controversa de Arturo Gatti, em 2009, em um flat em Porto de Galinhas, Pernambuco. Embora o caso tenha sido registrado como suicídio, fãs, familiares e especialistas ainda contestam a versão oficial. Gatti conquistou títulos mundiais em duas categorias — superpenas e superleves — e foi reconhecido por seu estilo combativo e carisma no ringue, que o transformaram em um dos nomes mais queridos do boxe mundial.

