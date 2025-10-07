Na reta final, ‘Vale Tudo’ se torna alvo de decisão do Ministério da Justiça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A novela Vale Tudo, que está em sua reta final, e foi impactada pelo misterioso assassinato da vilã, Odete Roitman (Debora Bloch), exibida na noite desta última segunda-feira (6), se tornou alvo do Ministério da Justiça.

Isso porque, o órgão reclassificou o remake assinado por Manuela Dias. Agora, a trama é imprópria para menores de 14 anos por conter drogas, violência e conteúdo sexual.

A decisão sobre a classificação indicativa de Vale Tudo se deu após uma reanálise, em que foi encontrado “conteúdos díspares”, além de diversas tendências relacionadas a estigmas, preconceito, erotização, morte intencional ou coação sexual.

Desta forma, é recomendado que o folhetim seja veiculada a partir das 21h nas telinhas. O fato impõe que com os devidos descritores de conteúdo, deve ser utilizada em qualquer plataforma ou canal de exibição de conteúdo classificável em até cinco dias corridos.

