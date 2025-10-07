Isis Valverde é cotada para viver protagonista da próxima novela das nove de Walcyr Carrasco
Depois de um período longe das novelas, Isis Valverde pode voltar à Globo em um papel de destaque. A atriz está sendo considerada para viver a protagonista de Quem Ama Cuida, nova trama escrita por Walcyr Carrasco, que deve estrear em maio de 2026 no horário das nove, substituindo Três Graças. A informação foi divulgada por Carla Bittencourt, do portal LeoDias.
Isis encerrou seu contrato fixo com a emissora em 2022, após 17 anos, e desde então tem se dedicado a produções fora do canal. Sua última novela foi Amor de Mãe, exibida em 2021, e mais recentemente ela estrelou a série Maria e o Cangaço, do Disney+, onde interpretou a personagem principal.
O enredo de Quem Ama Cuida
O enredo de Quem Ama Cuida promete unir emoção e crítica social. A história gira em torno de um idoso que, decepcionado com o abandono dos filhos, decide deixar toda a herança para a enfermeira responsável por seus cuidados. A atitude provoca uma batalha judicial e expõe os conflitos familiares. A direção ficará a cargo de Amora Mautner, conhecida por trabalhos que combinam intensidade e estética refinada.
Além de Isis, Camila Queiroz, Bianca Bin e Mariana Ximenes também foram convidadas para o elenco, que ainda está em formação. Caso aceite o convite, Isis voltará ao horário nobre em uma parceria inédita com Walcyr Carrasco.
