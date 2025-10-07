Isis Valverde é cotada para viver protagonista da próxima novela das nove de Walcyr Carrasco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Depois de um período longe das novelas, Isis Valverde pode voltar à Globo em um papel de destaque. A atriz está sendo considerada para viver a protagonista de Quem Ama Cuida, nova trama escrita por Walcyr Carrasco, que deve estrear em maio de 2026 no horário das nove, substituindo Três Graças. A informação foi divulgada por Carla Bittencourt, do portal LeoDias.

Isis encerrou seu contrato fixo com a emissora em 2022, após 17 anos, e desde então tem se dedicado a produções fora do canal. Sua última novela foi Amor de Mãe, exibida em 2021, e mais recentemente ela estrelou a série Maria e o Cangaço, do Disney+, onde interpretou a personagem principal.

O enredo de Quem Ama Cuida

O enredo de Quem Ama Cuida promete unir emoção e crítica social. A história gira em torno de um idoso que, decepcionado com o abandono dos filhos, decide deixar toda a herança para a enfermeira responsável por seus cuidados. A atitude provoca uma batalha judicial e expõe os conflitos familiares. A direção ficará a cargo de Amora Mautner, conhecida por trabalhos que combinam intensidade e estética refinada.

Além de Isis, Camila Queiroz, Bianca Bin e Mariana Ximenes também foram convidadas para o elenco, que ainda está em formação. Caso aceite o convite, Isis voltará ao horário nobre em uma parceria inédita com Walcyr Carrasco.

O post Isis Valverde é cotada para viver protagonista da próxima novela das nove de Walcyr Carrasco foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.