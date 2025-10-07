Globo exalta Debora Bloch por Vale Tudo: ‘Atuação magnética’
A atriz Debora Bloch, a Odete Roitman de Vale Tudo, foi exaltada em uma crítica do colunista Zean Bravo, em sua coluna Telinha, do jornal Extra. Ele classificou a atuação da artista como “magnética.”
“Debora Bloch foi um dos grandes trunfos desta versão de Vale Tudo. Com uma atuação magnética, a atriz brilhou do início ao fim como a vilã Odete Roitman. Palmas para ela!“, comentou.
Os internautas também não economizaram em elogios a atriz. “Maravilhosa”, “Uma das grandes interpretações da teledramaturgia. Vai ficar na história”, “Maravilhosa em tudo que se propões a fazer!”, “Belíssima no papel. Fez a Odete do seu jeito e ficou simplesmente incrível. Pela segunda vez, a Odete será inesquecível”, foram alguns comentários.
Segundo a pesquisa Datafolha, o público não queria que Odete Roitman fosse assassinada. Em torno de 47%, preferiam que a vilã ficasse na miséria, como o seu pior castigo. Apenas 4% desejaram o final clássico da megera.