Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 07/10/2025 às 12:57
Andressa Urach causa ao expor transa com Gusttavo Lima
A modelo Andressa Urach voltou a causar burburinho ao relembrar antigos relacionamentos durante uma entrevista no programa Superpop, da RedeTV!, comandado por Luciana Gimenez. Sem rodeios, a ex-vice Miss Bumbum comentou sobre momentos íntimos com celebridades que marcaram sua vida amorosa.

Durante a conversa, Urach mencionou nomes conhecidos, como Gusttavo Lima, Leo Santana, Cauã Reymond e até o craque Cristiano Ronaldo. Com seu jeito direto, ela surpreendeu o público ao falar abertamente sobre cada experiência.

Elogios e revelações ousadas

Ao citar o cantor sertanejo, a loira se mostrou empolgada e não poupou elogios. “Delicioso, animado, maravilhoso”, declarou, arrancando risos da plateia. Já sobre o artista baiano, foi ainda mais enfática. “Aquele ali mexeu com meu útero. Grandão em todos os sentidos, viu, Luciana”, brincou, destacando ainda a força da esposa do músico.

