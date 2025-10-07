fechar
A Fazenda: Carol perde o controle e cospe em Rayane ao saber que vai para a roça

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 07/10/2025 às 14:04
A manhã desta terça-feira (7) foi marcada por uma confusão em A Fazenda 17, quando Carol Lekker perdeu o controle e cuspiu em Rayane Figliuzzi. Fazendeira da semana, Rayane acompanhava Carol em uma tarefa simples na plantação, mas o clima esquentou com provocações mútuas.

A ex-Miss Bumbum não gostou da presença da rival e rebateu as ironias. “Engraçado que não ajudou no trato nenhum dia, e o dia que a câmera-trato está, ela vem ajudar”, disparou Carol. Rayane respondeu sem medo: “Apareço em todas as câmeras, amor”.

Veja também: ‘A Fazenda 17’: Gaby Spanic reage com força após acusação de xenofobia e equipe parte para denúncia oficial

A discussão aumentou quando Rayane provocou novamente. “Tem que me aturar, não tá num SPA. Estou aqui pra fazer um inferno na vida dela”, debochou. Furiosa, Carol retrucou: “Você faz inferno só na vida dos seus machos! Nunca será uma Gracyanne”.

No auge da briga, Carol abandonou a tarefa, voltou e cuspiu na fazendeira. “Vai lá cometer seus crimes, porca, suja, lixosa!”, gritou antes de se afastar.

