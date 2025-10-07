A Fazenda: Carol perde o controle e cospe em Rayane ao saber que vai para a roça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A manhã desta terça-feira (7) foi marcada por uma confusão em A Fazenda 17, quando Carol Lekker perdeu o controle e cuspiu em Rayane Figliuzzi. Fazendeira da semana, Rayane acompanhava Carol em uma tarefa simples na plantação, mas o clima esquentou com provocações mútuas.

A ex-Miss Bumbum não gostou da presença da rival e rebateu as ironias. “Engraçado que não ajudou no trato nenhum dia, e o dia que a câmera-trato está, ela vem ajudar”, disparou Carol. Rayane respondeu sem medo: “Apareço em todas as câmeras, amor”.

Veja também: ‘A Fazenda 17’: Gaby Spanic reage com força após acusação de xenofobia e equipe parte para denúncia oficial

A discussão aumentou quando Rayane provocou novamente. “Tem que me aturar, não tá num SPA. Estou aqui pra fazer um inferno na vida dela”, debochou. Furiosa, Carol retrucou: “Você faz inferno só na vida dos seus machos! Nunca será uma Gracyanne”.

No auge da briga, Carol abandonou a tarefa, voltou e cuspiu na fazendeira. “Vai lá cometer seus crimes, porca, suja, lixosa!”, gritou antes de se afastar.

O post A Fazenda: Carol perde o controle e cospe em Rayane ao saber que vai para a roça foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.