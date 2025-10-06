Ana Castela aparece grudadinha com Zé Felipe e web se anima: ‘Combinam muito’
Clique aqui e escute a matéria
Ana Castela e Zé Felipe, nesta sexta-feira (3), compartilharam uma galeria de fotos grudadinhos e no clima de muita intimidade e carinho, em seus perfis nas redes sociais. Não faltaram seguidores que torcessem para o suposto casal.
“Combinam muito”, “Cara de felicidade, liberdade”, “Que fofos”, “Deus abençoe vocês”, “Aí acertou no norte”, “Aff, que perfeição”, “Lindos demais”, “O casal queridinho do Brasil”, “Casalzão”, foram alguns comentários.
LEIA AGORA: Zé Felipe admite facilidades na carreira por ser filho de Leonardo: ‘Pulei várias etapas’
Recentemente, os artistas lançaram o clipe Sua Boca Mente, que mostram bastante esse clima de entrosamento. O single viralizou e gerou vários comentários positivos na web.
Por falar em Zé Felipe, o cantor causou polêmica nos fãs ao afirmar que vive o seu melhor momento na vida, no Portal do João. “Meu coração está muito feliz! Acho que estou vivendo a fase mais feliz da minha vida. Está leve, está tudo incrível”, comentou. Ana Castela também tem comentando sobre o suposto romance. “A internet quer fazer a gente pular etapas. Estamos seguindo, não estamos escondendo nada. Está todo mundo muito feliz”, disse.
O post Ana Castela aparece grudadinha com Zé Felipe e web se anima: ‘Combinam muito’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.