Xamã e Sophie Charlotte posam agarradinhos em samba com elenco de nova trama no Rio

Na última quarta-feira (1), Xamã e Sophie Charlotte foram vistos em clima de proximidade durante um encontro no Rio de Janeiro. O casal posou junto em um evento descontraído que reuniu elenco e equipe de Três Graças, próxima novela das 21h da Globo.

O encontro aconteceu em um bar carioca, com atmosfera de happy hour. O grupo celebrou com pagode ao vivo e até apresentações especiais. Entre os que subiram ao palco estavam Xamã e o cantor Belo, que animaram os convidados.

Essa não é a primeira vez que Xamã e Sophie dividem cena em produções da emissora. Eles já haviam contracenado anteriormente em Renascer. Na trama, interpretaram o casal Eliana e Damião, parceria que aumentou a proximidade entre os dois nos bastidores.

Agora, a dupla se prepara para dar vida a novos personagens, consolidando a química que conquistou o público em sua primeira experiência juntos.

