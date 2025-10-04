Xamã e Sophie Charlotte posam agarradinhos em samba com elenco de nova trama no Rio
Na última quarta-feira (1), Xamã e Sophie Charlotte foram vistos em clima de proximidade durante um encontro no Rio de Janeiro. O casal posou junto em um evento descontraído que reuniu elenco e equipe de Três Graças, próxima novela das 21h da Globo.
O encontro aconteceu em um bar carioca, com atmosfera de happy hour. O grupo celebrou com pagode ao vivo e até apresentações especiais. Entre os que subiram ao palco estavam Xamã e o cantor Belo, que animaram os convidados.
Essa não é a primeira vez que Xamã e Sophie dividem cena em produções da emissora. Eles já haviam contracenado anteriormente em Renascer. Na trama, interpretaram o casal Eliana e Damião, parceria que aumentou a proximidade entre os dois nos bastidores.
Agora, a dupla se prepara para dar vida a novos personagens, consolidando a química que conquistou o público em sua primeira experiência juntos.
