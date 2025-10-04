fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

MC Mirella se exibe de calcinha em frente ao espelho e faz clima esquentar

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 04/10/2025 às 18:04
MC Mirella se exibe de calcinha em frente ao espelho e faz clima esquentar
MC Mirella se exibe de calcinha em frente ao espelho e faz clima esquentar - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

O clima pode até ter dado uma esfriada em boa parte do Brasil, mas nas redes sociais de MC Mirella continua mais quente do que nunca! A funkeira ousou ao se exibir de calcinha e sutiã em frente ao espelho e rapidamente conquistou a admiração dos fãs.

No clique caseiro, a artista aparece agachada fazendo sua selfie espontânea. Poderosa, ela ostentou suas curvas definidas e o corpão repleto de tatuagens. A famosa ainda deu uma puxadinha no top para acrescentar um toque a mais de sensualidade para a publicação.

Em poucas horas, o post de MC Mirella fez sucesso e recebeu diversos elogios e mensagens calorosas. “Essa mulher é muito gata”, afirmou uma seguidora. “MC Mirella sempre perfeita”, destacou um fã. “Mais linda que ela não existe”, opinou outro. “Maravilhosa, sexy e muito charmosa”, elogiou mais um rapaz.

MC Mirella
MC Mirella (Foto: Reprodução/Twitter)

Clima de sensualidade toma conta

Outro dia, MC Mirella gravou um vídeo na praia à noite e o clima de sensualidade rapidamente tomou conta do conteúdo. No registro, a funkeira aparece usando um biquíni roxo, fazendo charme na areia. Sempre muito provocante, a cantora fez questão de mostrar cada detalhe do seu corpão sarado, incluindo as marquinhas e tatuagens.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

CONFIRA: De biquíni, MC Mirella grava vídeo na praia e clima de sensualidade toma conta

O post MC Mirella se exibe de calcinha em frente ao espelho e faz clima esquentar foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

MC Mirella revela ter triplicado ganhos após investir em vídeo adulto: “Ganhei dinheiro”
MC Mirella

MC Mirella revela ter triplicado ganhos após investir em vídeo adulto: “Ganhei dinheiro”
MC Mirella surge pelada na piscina e dá um show de sedução
MC Mirella

MC Mirella surge pelada na piscina e dá um show de sedução

Compartilhe

Tags