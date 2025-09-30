MC Mirella revela ter triplicado ganhos após investir em vídeo adulto: “Ganhei dinheiro”
MC Mirella surpreendeu ao ter afirmado que obtém mais lucro com a produção de conteúdo adulto do que com a carreira musical, que teve início há anos atrás.
Durante participação no programa De Frente com Blogueirinha, da DiaTV, a funkeira confessou que chegou a triplicar a própria renda mensal ao passar a produzir material para maiores de 18 anos.
“Ganhei dinheiro”
“Nos primeiros meses eu dupliquei, tripliquei o que eu tinha, os meus ganhos. Ali, eu ganhei dinheiro”, revelou MC Mirella. Além disto, a cantora disse ter desembolsado entre R$ 3 e R$ 4 milhões em sua última festa de aniversário, que contou com apresentação do rapper Matuê.
“Gastei muito com o cachê das atrações. Foi cara, mas achei que merecia”, afirmou a esposa de Dynho Alves. Mãe de Serena, de 1 ano, fruto do atual casamento, Mirella declarou ter diminuído sua agenda de apresentações para poder dar mais atenção à filha. “Parei para ficar com ela. Show um dia você está aqui, [no outro] está lá… Não dava para acompanhar tanto. Mas agora estou voltando”, concluiu.
