MC Mirella surge pelada na piscina e dá um show de sedução

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 27/09/2025 às 20:11
MC Mirella deu um verdadeiro show de sedução em suas redes sociais neste fim de semana. Através do Instagram, a funkeira que tem feito muito sucesso com seus conteúdos adultos em plataformas como OnlyFans e Privacy, postou um vídeo em que aparece completamente pelada na piscina.

O motivo da publicação foi justamente para divulgar seus sites eróticos e conquistar novos assinantes. No registro, a artista surge no cantinho da piscina, esbanjando beleza e muita sensualidade. Seu corpo tatuado foi um dos destaques do vídeo.

A sequência de imagens também mostra MC Mirella fazendo topless enquanto renova o bronzeado. Desta vez, ela estava usando apenas uma calcinha rosa. Dona de curvas poderosas, a cantora provocou os fãs na legenda do post: “Sem esforço porque a sensualidade é natural”, garantiu ela.

Já nos comentários do post, os elogios foram inevitáveis. Além disso, mais de 809 mil pessoas já curtiram a publicação da funkeira. “A definição de perfeição”, “Isso sim é um show de sedução”, “Que mulher espetacular”, “Maravilhosa em todos os sentidos”, “A mais gostosa”, foram algumas mensagens.

MC Mirella nua na piscina (Foto: Reprodução/Instagram)
