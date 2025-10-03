Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O cantor Zé Felipe, de 27 anos, demonstrou que não pretende se prender à tristeza depois do fim com Virginia Fonseca, de 26. Questionado sobre os rumores envolvendo Ana Castela, de 21, ele concordou com a sertaneja, reforçando que estão vivendo o momento sem pressa. O filho de Leonardo surpreendeu ao afirmar que vive uma etapa marcante em sua vida.

“Meu coração está muito feliz! Acho que estou vivendo a fase mais feliz da minha vida. Está leve, está tudo incrível”, declarou o artista ao Portal do João, comandado por João Silva, filho de Faustão. Ele ainda completou que “quando a pessoa está feliz, tudo flui. Só tenho a agradecer a Deus por tudo”.

Veja também: Zé Felipe fala sobre herança e desafios de carregar o sobrenome do pai, Leonardo

A fala gerou repercussão imediata. “A fase mais feliz da vida dele Eu achei que eu que era emocionada (risos)”, escreveu uma internauta. Outra comentou: “Falar que é a fase mais feliz da vida, achei demais”. Um terceiro ironizou: “Teve três filhos, casou, mas agora é a fase mais feliz (1 mês ficando)”.

Antes disso, Ana Castela também havia se manifestado. “A internet quer fazer a gente pular etapas. Estamos seguindo, não estamos escondendo nada. Está todo mundo muito feliz”, explicou. O cantor esteve casado com Virginia por cinco anos e tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A separação ocorreu em maio. Já a influenciadora foi vista em Madri, cercada de boatos sobre um possível envolvimento com Vini Jr..

O post Zé Felipe gera polêmica ao falar sobre Ana Castela: ‘Fase mais feliz da vida’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.