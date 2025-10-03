Rita Guedes surge de biquíni e mostra tatuagem em local ousado
Rita Guedes, atriz, nesta quinta-feira (2), em seu perfil na rede social, postou várias fotos de biquíni na praia. Com corpo de ‘boneca’, a estrela mostrou que está em plena forma aos 53 anos. Além disso, deixou escapar algumas tatuagens, uma inclusive perto da virilha.
“Linda demais, como sempre”, “Cada dia mais linda”, “Que mulher espetacular”, “Cheia de beleza e graciosidade”, “Maravilhosa”, “Espetáculo”, “Saúde”, “Amor meu”, “Que show de mulher, espetáculo”, “Um brinde a sua beleza”, foram alguns comentários.
Em entrevista polêmica ao jornal Extra, em novembro de 2024, Rita esclareceu o real motivo de não querer ser mãe, um tabu que muitas mulheres ainda enfrentam.
“As cobranças eu deixo para os outros. E não pego pra mim. Jogo muita coisa fora. Sei bem quem eu sou, sei do meu trabalho. Fui muito cobrada para casar, para ter filhos, para dar netos para minha família. Cobrança comigo não dá certo! Acho cansativo“, desabafou.
