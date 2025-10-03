fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Juliana Bonde surge de fio-dental na banheira e faz clima ferver ao empinar o bumbum

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 03/10/2025 às 16:30
Juliana Bonde surge de fio-dental na banheira e faz clima ferver ao empinar o bumbum
Juliana Bonde surge de fio-dental na banheira e faz clima ferver ao empinar o bumbum - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Juliana Bonde resolveu atiçar seus fãs e admiradores nas redes sociais. Através de seu perfil oficial no Instagram, com milhões de seguidores, a musa do “Bonde do Forró” compartilhou uma foto de biquíni que incendiou a web ao exibir com elegância sua silhueta bem definida.

Posando em uma banheira vazia, a cantora esbanjou charme com sua posição ousada, protagonizando uma foto ousada e cativante. Com os braços posicionados no canto da banheira, Juliana acentuou com maestria seu físico poderoso, fazendo com que a temperatura online subisse alguns graus.

Na legenda da postagem, a artista aproveitou para interagir com os fãs: “Vai cair seu dedo se você me dar oi?” disparou a famosa. Em resposta, ela recebeu muitos elogios e mensagens instigantes.

Um rapaz admirado comentou: “Bem, essa Juliana está cheia de charme e atitude.” Outro seguidor, surpreso com sua audácia, expressou: “Que mulher ousada e cativante!” Um admirador se encantou com sua beleza única, deixando um comentário carinhoso: “Que bumbum lindo, impossível não se encantar!” Além disso, um fã apaixonado da cantora fez questão de expressar sua admiração: “Juliana Bonde, você é simplesmente deslumbrante e possui uma beleza incomparável!”

Juliana Bonde (Foto: Reprodução/Instagram)

VEJA MAIS: Juliana Caetano mostra meninas da ‘Mansão Bonde’ tomando banho frio seminuas

O post Juliana Bonde surge de fio-dental na banheira e faz clima ferver ao empinar o bumbum foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Rita Guedes surge de biquíni e mostra tatuagem em local ousado
Famosas de biquíni

Rita Guedes surge de biquíni e mostra tatuagem em local ousado
Sem calcinha? Juliana Bonde faz pose atrevida em cima da cama e incendeia o clima
Juliana Bonde

Sem calcinha? Juliana Bonde faz pose atrevida em cima da cama e incendeia o clima

Compartilhe

Tags