Sem calcinha? Juliana Bonde faz pose atrevida em cima da cama e incendeia o clima
Juliana Caetano, mais reconhecida pelo nome Juliana Bonde, tem se destacado como uma figura polêmica e ousada nas plataformas de mídia social, onde costuma agitar a internet com suas fotos provocativas e brincadeiras de conotação sugestiva. E esta semana não foi diferente!
No Instagram, onde mantém uma vasta legião de fãs, a musa do grupo Bonde do Forró compartilhou uma imagem capturada enquanto estava na cama, resultando em uma enxurrada de comentários nas redes.
A cantora, que também é a apresentadora do reality intitulado “Mansão Bonde”, apareceu de forma sensual, com sua calcinha discretamente escondida entre suas curvas generosas.
Vestindo apenas uma minissaia rosa, ela realçou suas curvas avantajadas e levantou dúvidas se realmente estava usando a peça íntima. Enquanto posava para a foto, Juliana segurava um unicórnio de pelúcia e exibia expressões faciais sugestivas, fazendo o clima incendiar na web.
Confira a foto publicada por Juliana Bonde:
