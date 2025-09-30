fechar
Sem calcinha? Juliana Bonde faz pose atrevida em cima da cama e incendeia o clima

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 30/09/2025 às 19:08
Juliana Caetano, mais reconhecida pelo nome Juliana Bonde, tem se destacado como uma figura polêmica e ousada nas plataformas de mídia social, onde costuma agitar a internet com suas fotos provocativas e brincadeiras de conotação sugestiva. E esta semana não foi diferente!

No Instagram, onde mantém uma vasta legião de fãs, a musa do grupo Bonde do Forró compartilhou uma imagem capturada enquanto estava na cama, resultando em uma enxurrada de comentários nas redes.

A cantora, que também é a apresentadora do reality intitulado “Mansão Bonde”, apareceu de forma sensual, com sua calcinha discretamente escondida entre suas curvas generosas.

Vestindo apenas uma minissaia rosa, ela realçou suas curvas avantajadas e levantou dúvidas se realmente estava usando a peça íntima. Enquanto posava para a foto, Juliana segurava um unicórnio de pelúcia e exibia expressões faciais sugestivas, fazendo o clima incendiar na web.

Juliana Bonde
Juliana Bonde (Foto: Reprodução/Instagram)

13 revelações chocantes de Juliana Bonde

Juliana Bonde, além de sua notoriedade como a cantora do grupo Bonde do Forró, também se destaca como um autêntico fenômeno nas plataformas de mídia social. No Instagram, onde ela conta com milhões de seguidores, a musa está constantemente compartilhando fotos extremamente provocativas e surpreendendo o público com revelações impactantes sobre sua vida pessoal.

Com isso em mente, a equipe do Observatório dos Famosos elaborou uma lista das 13 revelações mais surpreendentes envolvendo Juliana Bonde, que, sem dúvida, vão deixar você totalmente atônito. Dê uma conferida: As 13 revelações mais surpreendentes sobre Juliana Caetano

