Juliana Bonde surge com biquíni de crochê furadinho e ganha ‘zoom’ em região íntima

A ousada Juliana Bonde voltou a causar nas redes sociais com uma foto que mexeu com a imaginação dos internautas. No registro, ela surge usando um biquíni de crochê furadinho.

Vocalista do Bonde do Forró, ela posou sentada em uma cadeira em um sitío, usando a peça colorida e cheia de estilo. Provocante, ela ainda mostrou a língua enquanto fazia careta para a foto.

Nos comentários, internautas afirmaram ter dado ‘zoom’ para ver a beleza de Juliana com mais detahes. Ela ainda conquistou uma série de elogios empolgantes.

“Maravilhosa demais”, “Sempre linda e radiante”, “A mais linda do Brasil”, “Simplesmente perfeita”, forama alguns dos inúmeros elogios que ela recebeu.

Juliana Bonde (Foto: Reprodução/Instagram)

