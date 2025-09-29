fechar
Juliana Bonde se exibe de minissaia e deixa escapar detalhe íntimo

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 29/09/2025 às 19:13
Juliana Bonde animou seus seguidores no Instagram nesta semana ao realizar uma enquete sobre seus looks preferidos. A cantora do Bonde do Forró apareceu em uma foto usando uma minissaia, gerando grande entusiasmo entre os fãs.

Na imagem em destaque, Juliana definiu sua vestimenta como de “inverno”, já que usava um gorro branco, jaqueta rosa, top preto e a mencionada minissaia. Ela posou em meio à neve e parte de sua calcinha ficou à mostra.

Já na foto ao lado, Juliana optou por um vestido rosa curto e justo, caracterizando-o como “verão”. Confira as fotos divulgadas pela cantora famosa:

Juliana Bonde (Foto: Reprodução/Instagram)

Juliana Bonde também posou outras imagens em que aparece com looks fitness, de shortinho e também com roupas que ela usa nos shows da banda ‘Bonde do Forró’.

