Vídeo de Juliana Bonde lambendo ‘parte íntima’ viraliza na web: “Ela gosta”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 13/09/2025 às 20:27
Vídeo de Juliana Bonde lambendo ‘parte íntima’ viraliza na web: “Ela gosta”
Vídeo de Juliana Bonde lambendo 'parte íntima' viraliza na web: "Ela gosta"

A cantora Juliana Bonde, vocalista do Bonde do Forró, adora provocar os seguidores em suas redes sociais com suas fotos e vídeos ousados. E no último fim de semana não foi diferente.

Em seu perfil alternativo no Instagram, o @julianabondecasa, a artista publicou um vídeo em que surge lambendo uma ‘parte íntima’. Na ocasião, Juliana desenhou a figura de um pênis em um vidro embaçado e na sequência, deu uma lambida no local.

“Qual foi o desenho que eu fiz? Advinha aí e ganhe”, escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas foram ao delírio. “Ela gosta”, disse um rapaz. “Eita como ela é safada”, disparou outro. “Que delícia, queria ser o vidro”, comentou mais um.

https://www.instagram.com/p/Cv0Ss3avPlv/?hl=pt-br

