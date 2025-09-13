Vídeo de Juliana Bonde lambendo ‘parte íntima’ viraliza na web: “Ela gosta”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A cantora Juliana Bonde, vocalista do Bonde do Forró, adora provocar os seguidores em suas redes sociais com suas fotos e vídeos ousados. E no último fim de semana não foi diferente.

Em seu perfil alternativo no Instagram, o @julianabondecasa, a artista publicou um vídeo em que surge lambendo uma ‘parte íntima’. Na ocasião, Juliana desenhou a figura de um pênis em um vidro embaçado e na sequência, deu uma lambida no local.

“Qual foi o desenho que eu fiz? Advinha aí e ganhe”, escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas foram ao delírio. “Ela gosta”, disse um rapaz. “Eita como ela é safada”, disparou outro. “Que delícia, queria ser o vidro”, comentou mais um.