Juliana Bonde empina o bumbum à beira da janela e faz clima esquentar

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 06/09/2025 às 20:12
Juliana Bonde, conhecida por seu sucesso como cantora no Bonde do Forró, demonstrou ser uma verdadeira especialista em chamar a atenção de seus fãs nas redes sociais.

Na imagem ousada, a artista apareceu usando um biquíni fio-dental enquanto estava à beira da janela de um hotel. A peça, extremamente reduzida, destacou o seu corpo em forma e seu bumbum empinado.

Com sua habitual provocação e ousadia, ela fez uma carinha meiga enquanto segurava um ursinho de pelúcia, escrevendo na legenda: “Tá fazendo o que amor?”.

Diante de tanta beleza e sensualidade, os internautas não hesitaram em encher a postagem de elogios. Um jovem comentou: ‘Ela é uma verdadeira delícia’. Outro fã afirmou: ‘Essa mulher é simplesmente perfeita, sem nenhum defeito’. Um admirador também elogiou: ‘Que gatinha perfeita’. E mais um fã se declarou: ‘Ela é a mulher dos meus sonhos’.

Juliana Bonde (Foto: Reprodução/Instagram)

