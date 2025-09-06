Juliana Bonde empina o bumbum à beira da janela e faz clima esquentar
Clique aqui e escute a matéria
Juliana Bonde, conhecida por seu sucesso como cantora no Bonde do Forró, demonstrou ser uma verdadeira especialista em chamar a atenção de seus fãs nas redes sociais.
Na imagem ousada, a artista apareceu usando um biquíni fio-dental enquanto estava à beira da janela de um hotel. A peça, extremamente reduzida, destacou o seu corpo em forma e seu bumbum empinado.
Com sua habitual provocação e ousadia, ela fez uma carinha meiga enquanto segurava um ursinho de pelúcia, escrevendo na legenda: “Tá fazendo o que amor?”.
Diante de tanta beleza e sensualidade, os internautas não hesitaram em encher a postagem de elogios. Um jovem comentou: ‘Ela é uma verdadeira delícia’. Outro fã afirmou: ‘Essa mulher é simplesmente perfeita, sem nenhum defeito’. Um admirador também elogiou: ‘Que gatinha perfeita’. E mais um fã se declarou: ‘Ela é a mulher dos meus sonhos’.
VEJA MAIS: Quem são os pais de Juliana Bonde? Veja foto rara
O post Juliana Bonde empina o bumbum à beira da janela e faz clima esquentar foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.