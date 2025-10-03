fechar
Influencer, ex de jogadora da Seleção, morre após grave acidente em SP

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 03/10/2025 às 13:54
A influenciadora Rafaela Del Bianchi, de 27 anos, faleceu na madrugada desta sexta-feira (3) em um acidente na Rodovia Lix da Cunha, em Campinas. O carro em que ela estava capotou e ficou completamente destruído. A jovem era ex-namorada da jogadora Kerolin, atleta do Manchester City e da Seleção Brasileira.

Segundo informações de Luiz Bacci, o Corpo de Bombeiros relatou que Rafaela não usava cinto de segurança no momento da batida. “Ela foi arremessada para fora do carro”, disse. A morte foi confirmada no local.

Uma passageira que viajava com Rafaela estava com o cinto afivelado e sofreu apenas ferimentos leves, sendo levada ao Hospital Mário Gatti. A jogadora Kerolin esteve no local logo após o acidente e precisou ser amparada por familiares.

No Instagram, seguidores deixaram homenagens. “Deus te receba, Rafa… Vai fazer muita falta”, escreveu uma pessoa. Outra disse: “Te amo infinitamente, você é eterna pra mim”. Rafaela mostrava sua rotina, maternidade e momentos com a filha Júlia, além de viagens e treinos.

