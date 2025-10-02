Cantor Hungria tem estado de saúde atualizado após ser internado com suspeita de intoxicação por metanol

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Hospital DF Star, em Brasília, divulgou nesta quinta-feira (2) um novo boletim sobre o estado de saúde do cantor Hungria, de 34 anos. Segundo o documento assinado pelos médicos Leandro Machado, Guilherme Meyer e Allisson B. Barcelos Borges, o rapper permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), consciente, orientado e estável. Ele respira de forma espontânea, não apresenta alterações visuais e iniciou tratamento específico, que inclui sessões de hemodiálise como medida preventiva para eliminar possíveis substâncias tóxicas do organismo. Até o momento, não há previsão de alta hospitalar.

Hungria deu entrada no hospital apresentando cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. A assessoria do artista informou que há suspeita de que ele tenha ingerido uma bebida adulterada, situação que remete aos casos recentes de intoxicação por metanol registrados em São Paulo. Até agora, 52 notificações foram registradas na capital paulista, com 10 casos confirmados, incluindo uma mulher que ficou cega e um óbito, enquanto outros 36 casos seguem sob investigação. Em diferentes regiões do país, sete casos adicionais estão sendo apurados.

Por precaução, os shows de Hungria programados para este final de semana foram remarcados. A equipe também informou que o rapper está recebendo tratamento com etanol e passando por sessões de hemodiálise de quatro horas, além de outros medicamentos conforme a evolução do quadro. O irmão do artista, Leandro Hungria, relatou que o cantor está lúcido, tranquilo, consegue se alimentar e interagir com as pessoas, apesar de permanecer na UTI para cuidados mais intensivos.

Leandro reforçou que a ingestão de metanol é apenas uma hipótese ainda não confirmada, já que os exames específicos levarão cerca de sete dias para ficarem prontos. “Em nenhum momento dissemos que a causa de ele estar internado foi ingestão de metanol”, explicou. A investigação sobre a etiologia do quadro permanece em andamento, segundo o Hospital DF Star.