Cantor Hungria é internado por suspeita de intoxicação por metanol

O famoso segue sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada; casos semelhantes foram noticiados recentemente em São Paulo

O rapper Hungria, de 34 anos, foi hospitalizado em Brasília nesta quinta-feira (2), após suspeita de ingestão de bebida alcóolica adulterada.

De acordo com a assessoria do cantor, ele "permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente".

Metanol?

O dono do sucesso "Bens Materiais" apresentou náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica, segundo o boletim emitido pelo hospital DF Star, onde o cantor segue internado.

Os sintomas são semelhantes aos casos recentes apresentados de intoxicação por metanol, em São Paulo.

"Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do

quadro", destaca o comunicado.

Nota da assessoria

"O cantor Hungria encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo.

Ele está sendo acompanhado pelo Dr. Leandro Machado, no Hospital DF Star, em Brasília.

Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados.

O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente.

Agradecemos a compreensão dos fãs, da imprensa e de todos os parceiros neste momento", destacou a assessoria no Instagram do cantor.