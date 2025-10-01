MC Thammy quebra o silêncio sobre polêmica com empresa investigada por tráfico humano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

MC Thammy usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (1), e se manifestou em torno de uma polêmica envolvendo seu nome.

Isso porque, um vídeo viralizado nas plataformas apontou que ela e outros influenciadores digitais estariam divulgando oportunidade de trabalho na Rússia, mas a empresa responsável pela contratação em questão se tornou alvo de investigação pela Interpol por questões de tráfico humano.

Através dos Stories do Instagram, MC Thammy afirmou ter recebido documentação da empresa, influindo autorização de funcionamento, e que não tinha conhecimento de qualquer atividade ilícita.

“Galera, só pra explicar uma coisa pra vocês… eu nunca concordaria nem apoiaria nada que fosse prejudicial às pessoas. Fiz a publi contratada, porque mostraram muitas coisas pra comprovar que, de fato, o programa existe, inclusive apresentando documentações”, iniciou a funkeira e influenciadora.

“Também verificamos que essa publi estava sendo feita por influenciadores muitos grandes, inclusive, recentemente, outros influenciadores também estavam postando e nunca houve nenhum tipo de questionamento”, declarou MC Thammy. Em meio a repercussão negativa, a artista alegou que rompeu o contrato com a empresa.

“Assim que surgiram acusações e ataques e após a repercussão negativa, eu já apaguei, devolvi e ativei a equipe jurídica para cuidar do caso e estamos acompanhando tudo de perto”, afirmou ela. “O que posso garantir é que vocês nunca mais irão ver algo desse tipo de divulgação aqui. Conteúdo apagado, aprendizado e página virada. Obrigado a todos!”, pontuou.

MC Thammy (Foto: Reprodução/Instagram)

VEJA MAIS: Nova música de Melody e Naldo Benny levanta polêmica sobre acusação de plágio de MC Thammy

O post MC Thammy quebra o silêncio sobre polêmica com empresa investigada por tráfico humano foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.