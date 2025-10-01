MC Thammy quebra o silêncio sobre polêmica com empresa investigada por tráfico humano
Clique aqui e escute a matéria
MC Thammy usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (1), e se manifestou em torno de uma polêmica envolvendo seu nome.
Isso porque, um vídeo viralizado nas plataformas apontou que ela e outros influenciadores digitais estariam divulgando oportunidade de trabalho na Rússia, mas a empresa responsável pela contratação em questão se tornou alvo de investigação pela Interpol por questões de tráfico humano.
Através dos Stories do Instagram, MC Thammy afirmou ter recebido documentação da empresa, influindo autorização de funcionamento, e que não tinha conhecimento de qualquer atividade ilícita.
“Galera, só pra explicar uma coisa pra vocês… eu nunca concordaria nem apoiaria nada que fosse prejudicial às pessoas. Fiz a publi contratada, porque mostraram muitas coisas pra comprovar que, de fato, o programa existe, inclusive apresentando documentações”, iniciou a funkeira e influenciadora.
“Também verificamos que essa publi estava sendo feita por influenciadores muitos grandes, inclusive, recentemente, outros influenciadores também estavam postando e nunca houve nenhum tipo de questionamento”, declarou MC Thammy. Em meio a repercussão negativa, a artista alegou que rompeu o contrato com a empresa.
“Assim que surgiram acusações e ataques e após a repercussão negativa, eu já apaguei, devolvi e ativei a equipe jurídica para cuidar do caso e estamos acompanhando tudo de perto”, afirmou ela. “O que posso garantir é que vocês nunca mais irão ver algo desse tipo de divulgação aqui. Conteúdo apagado, aprendizado e página virada. Obrigado a todos!”, pontuou.
VEJA MAIS: Nova música de Melody e Naldo Benny levanta polêmica sobre acusação de plágio de MC Thammy
O post MC Thammy quebra o silêncio sobre polêmica com empresa investigada por tráfico humano foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.