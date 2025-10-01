Fernanda Paes Leme relata drama vivido antes de separação: “Eu não consegui”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fernanda Paes Leme, que pôde ter sido vista como uma das participantes do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, abriu o coração sobre as mudanças que ocorreram em sua vida pessoal nos últimos meses, como sua separação do empresário Victor Sampaio, pai de sua filha, Pilar, de 1 ano.

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz e apresentadora compartilhou dos altos e baixos que antecederam o término do relacionamento, que perdurou por cinco anos, e teve seu fim anunciado em janeiro.

“Eu não consegui”

“Eu estava há dois, três anos com ele quando engravidei. Nenhum casamento acaba do nada. Só acaba do nada quando envolve coisas de fora, o que não foi nosso caso. A gente sempre teve parceria, diálogo… Nos separamos em dezembro. Eu não consegui dizer para os amigos e para a família: ‘Foi isso que aconteceu’. Porque foi uma série de fatores”, iniciou Fernanda Paes Leme, sincera.

“A gente se desencontrou como casal. Ficamos muito tristes. Tentamos ainda que isso não fosse verdade por alguns meses”, refletiu a famosa. Atualmente solteira, ela descartou a possibilidade de reconciliação com Victor Sampaio: “Separei e você quer que eu volte? Não, a gente não conversa sobre isso. Não é uma pauta”, disse.

Além disto, Paes Leme afirmou estar sem expectativas para novos relacionamentos. “Não existe esse lugar de estar à procura. (…) A vida está muito aí para a gente viver. Eu quero curtir minha filha, viajar com ela, me divertir sozinha também, sair com amigas… Curtir a solteirice”, concluiu ela.

