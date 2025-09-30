Murilo Benício reage a pedido de diretor sobre sotaque em ‘Três Graças’: “Vai cair para mim”
Murilo Benício virou assunto nas redes sociais após a divulgação das primeiras chamadas de Três Graças, próxima novela das nove da Globo, em que interpretará Santiago Ferette, o grande vilão da história.
Em entrevista ao jornal Extra, o ator reagiu aos comentários recebidos em torno do sotaque paulista ‘arrastado’ do antagonista da trama criada por Aguinaldo Silva. “Alguém achou que fosse minha essa ideia (de ter sotaque). Mas não foi”, iniciou ele.
“Vai cair para mim”
“Eu lembro que a gente foi almoçar e a Grazi falou assim: ‘Ai, que bom, pela primeira vez na vida eu vou poder fazer o meu sotaque. Vou ficar muito à vontade’. Aí eu disse: ‘Graças a Deus, porque eu sou péssimo de sotaque’. Quando voltamos, o Luiz Henrique Rios (diretor artístico da novela) falou: ‘Queria que você fizesse um sotaque paulista meio italiano’. Eu pensei: ‘Puxa vida, isso vai cair para mim'”, contou Murilo Benício.
Benício, por sua vez, explicou o motivo do sotaque em Três Graças, que se passa em São Paulo. “É uma procura. Mais do que o sotaque, o que estamos desenvolvendo e que eu acho que encaixa muito com a novela, é um universo próprio e descolado da realidade”, disse.
“Tem uma adequação, um começo em que as coisas ainda não estão tão seguras como vão estar daqui a pouquinho. Mas é um universo que vale a pena”, pontuou o ator.
