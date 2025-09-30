Murilo Benício reage a pedido de diretor sobre sotaque em ‘Três Graças’: “Vai cair para mim”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Murilo Benício virou assunto nas redes sociais após a divulgação das primeiras chamadas de Três Graças, próxima novela das nove da Globo, em que interpretará Santiago Ferette, o grande vilão da história.

Em entrevista ao jornal Extra, o ator reagiu aos comentários recebidos em torno do sotaque paulista ‘arrastado’ do antagonista da trama criada por Aguinaldo Silva. “Alguém achou que fosse minha essa ideia (de ter sotaque). Mas não foi”, iniciou ele.

“Vai cair para mim”

“Eu lembro que a gente foi almoçar e a Grazi falou assim: ‘Ai, que bom, pela primeira vez na vida eu vou poder fazer o meu sotaque. Vou ficar muito à vontade’. Aí eu disse: ‘Graças a Deus, porque eu sou péssimo de sotaque’. Quando voltamos, o Luiz Henrique Rios (diretor artístico da novela) falou: ‘Queria que você fizesse um sotaque paulista meio italiano’. Eu pensei: ‘Puxa vida, isso vai cair para mim'”, contou Murilo Benício.

Benício, por sua vez, explicou o motivo do sotaque em Três Graças, que se passa em São Paulo. “É uma procura. Mais do que o sotaque, o que estamos desenvolvendo e que eu acho que encaixa muito com a novela, é um universo próprio e descolado da realidade”, disse.

“Tem uma adequação, um começo em que as coisas ainda não estão tão seguras como vão estar daqui a pouquinho. Mas é um universo que vale a pena”, pontuou o ator.

VEJA MAIS: As famosas que já tiveram relacionamentos com Murilo Benício

O post Murilo Benício reage a pedido de diretor sobre sotaque em ‘Três Graças’: “Vai cair para mim” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.