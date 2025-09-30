Cintia Dicker quebra o silêncio sobre polêmica de rivalidade com Luana Piovani

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cintia Dicker, esposa de Pedro Scooby, abriu o coração e falou sobre sua relação com a atriz Luana Piovani, ex-mulher do surfista, e da sua proximidade com os filhos da artista, Dom, 13 anos, e os gêmeos Liz e Bem, de 10.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a modelo, que é mãe de Aurora, de 2, desmentiu qualquer tipo de rivalidade com a artista, em meio aos rumores que foram fortalecidos nos últimos dias.

“Eu achei que ela desfilaria no ano que vem. Eu e Luana somos amigas, a gente nunca falou de Salgueiro, mas falamos de muitas coisas”, comentou Cintia Dicker. Segundo a modelo, ela e os filhos da atriz se dão muito bem, principalmente com Dom, que atualmente mora no Rio de Janeiro, com Scooby.

“As crianças vão lá pra casa, a gente tem muita troca, não tenho nada contra ela. Quando ela precisa de mim ela me chama. Eu gostaria que ela fizesse o mesmo se fosse minha filha na casa dela”, disse ela.

