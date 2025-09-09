Bruno Gagliasso se pronuncia após alfinetada de Piovani: “Pessoas problemáticas”

fechar
Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 09/09/2025 às 10:49
Na noite desta segunda-feira (9/9), Bruno Gagliasso usou as redes para responder indiretas de Luana Piovani sobre Fernando de Noronha. “Algumas pessoas me inspiram tanto a nunca ser como elas”, escreveu o ator.

Luana publicou um vídeo denunciando a falta de água na ilha e cobrando melhorias. Segundo ela, “a situação está muito caótica”, afetando escolas e saúde mental dos moradores.

Nos comentários, uma seguidora marcou Bruno e Giovanna Ewbank, donos de pousadas na ilha. Luana questionou: “Cadê? Eles têm pousada aqui, é?”, pedindo posicionamento.

Bruno, sem citar nomes, disse que prefere evitar polêmicas. “É tão bom ficar longe de fofocas, pessoas problemáticas”, completou o ator, reforçando que não comentaria mais sobre o caso.

