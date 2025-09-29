fechar
Tainá Castro fala de rotina no casamento com Éder Militão e alfineta: “Só quem conhece sabe”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 29/09/2025 às 8:37
Tainá Castro abriu o coração sobre o casamento com Éder Militão. O casal trocou alianças em julho deste ano, mas passam a maior parte do tempo separados, visto que ela mora no Rio de Janeiro com os filhos, enquanto o jogador atua pelo Real Madrid, na Espanha.

Em entrevista à revista Quem, a influenciadora contou que tenta aproveitar as visitas do ex, Léo Pereira, jogador do Flamengo, aos herdeiros, Helena e Matteo, para passar mais tempo com o amado.

“É uma loucura. Eu tento conciliar os dias porque eles não estão comigo, às vezes duas vezes no mês, às vezes só uma. A gente tenta conciliar um pouquinho, e acaba dando certo”, disse Tainá Castro. Apesar da correria, os dois costumam ser caseiros quando estão juntos, segundo ela.

“A gente fica muito em casa, gostamos de aproveitar o tempo só nós dois mesmo. Ele até deixa de jogar o videogame que ele ama, e ficamos super juntos, assistindo a filmes, tirando dias para nós”, apontou ela, que não poupou elogios ao elogiar Eder Militão.

“Só quem conhece sabe”

“Ele tem uma humildade que só quem o conhece sabe do que eu estou falando. A humildade dele me ganhou. Ele é maravilhoso, um homem super simples, maravilhoso, que amo ter do meu lado e quero ter para minha vida inteira”, concluiu Tainá.

O post Tainá Castro fala de rotina no casamento com Éder Militão e alfineta: "Só quem conhece sabe" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

