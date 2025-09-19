TJ do Rio aumenta pensão de filha de Karoline Lima e Éder Militão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jogador terá que pagar R$ 68 mil mensais após descumprir acordo inicial; decisão é provisória e segue em segredo de Justiça. Saiba mais

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que Éder Militão deverá pagar 45 salários mínimos por mês, o equivalente a R$ 68.310,00, como pensão para Cecília, filha de seu relacionamento com Karoline Lima. A decisão, divulgada pela revista Quem, ainda não é definitiva e tramita em segredo de Justiça.

O aumento ocorreu após o jogador descumprir o acordo anterior, que previa o pagamento de seis salários mínimos mensais, além de despesas extras como mensalidade escolar, empregada doméstica, plano de saúde, atividades extracurriculares e motorista particular. Militão teria passado cerca de um ano sem cumprir parte dessas obrigações, mantendo apenas os seis salários mínimos e o valor do motorista.

Diante da situação, Karoline entrou na Justiça pedindo uma pensão mínima de R$ 60 mil. Apesar da negativa em primeira instância, o Tribunal acatou o recurso e fixou o valor em 45 salários mínimos. A medida permanecerá em vigor até a conclusão do processo revisional.

O descumprimento do acordo desde janeiro de 2024 também gerou um processo de execução de alimentos, avaliado em aproximadamente R$ 129 mil, que segue aguardando citação judicial.