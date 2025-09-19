fechar
Karoline Lima rebate acusação de ter ‘emagrecido muito’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 19/09/2025 às 10:48
Aos 29 anos, Karoline Lima respondeu a comentários sobre sua aparência. Um seguidor perguntou: “Por que você emagreceu tanto? Você sempre foi magra, porém agora está muito”.

A influencer garantiu que está feliz com sua forma atual. “Eu não acho que emagreci demais. Estou com um corpo lindo, feliz e realizada”, afirmou a criadora de conteúdo.

Resposta aos haters

Karoline também criticou seguidores que fazem comentários negativos. “Os haters gostam é de achar problemas para que as pessoas odeiem os próprios corpos. Eu amo o meu corpo”, disse.

Ela contou que já fez cirurgias em 2024. “Fiz mastopexia e lipo, e hoje, com treino e dieta, reconheço meu corpo novamente”, explicou a influencer, mãe de Cecília.

