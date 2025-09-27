Tainá Castro avalia possibilidade de ‘levar chifre’ de Éder Militão

fechar
Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 27/09/2025 às 12:21
Nesta quinta-feira (25), Tainá Castro, de 29 anos, comentou em seu Instagram sobre a possibilidade de ser traída por Eder Militão, de 27. A influenciadora respondeu a seguidor que perguntou sobre morar longe do marido, vendo-o apenas cinco dias por mês.

A artista explicou: “Normalmente o medo de ser traído está muito ligado à nossa insegurança, mais do que ao comportamento real do outro. Relacionamentos saudáveis se sustentam na confiança, no respeito e no diálogo”. Ela acrescentou que viver desconfiando não é justo nem consigo nem com Militão.

Distância não enfraquece o vínculo

Tainá avaliou a distância: “Quando existe amor, lealdade e escolha de estar junto, a presença física é apenas um detalhe. Quem vai trair, trai com ou sem proximidade”. Ela também destacou: “Sou muito segura, confio muito em mim e muito no meu marido, muito, muito”.

A influenciadora ainda comentou situações do passado, como o relacionamento com Léo Pereira, que, segundo ela, negligenciou responsabilidades durante a gravidez de sua filha.

