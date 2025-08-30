Tainá Castro se surpreende com gesto ‘raro’ de Léo Pereira na criação do filho
Na última quarta-feira (27), Tainá Castro usou as redes sociais para falar sobre a guarda compartilhada de seus filhos com Léo Pereira. A atual esposa de Éder Militão relatou surpresa quando o zagueiro do Flamengo, namorado de Karoline Lima, se ofereceu para levar o filho ao treino de futebol. “Como é raro, deixei. Também não é o dia dele”, contou.
A influenciadora explicou que normalmente o ex acompanha os filhos apenas em fins de semana alternados e em um dia específico da semana. “Ele pega [as crianças] um fim de semana sim e um não, e um dia no meio da semana porque moram comigo”, disse.
Tainá e Léo Pereira são pais de Matteo, de 4 anos, e Helena, de 5. Atualmente, ela vive com Éder Militão, ex-namorado de Karoline Lima.
A modelo Karoline, por sua vez, mantém relacionamento com Léo, com quem divide momentos ao lado de Cecília, filha de 3 anos com Militão.
