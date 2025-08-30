fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Tainá Castro se surpreende com gesto ‘raro’ de Léo Pereira na criação do filho

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 30/08/2025 às 14:17
Tainá Castro se surpreende com gesto ‘raro’ de Léo Pereira na criação do filho
Tainá Castro se surpreende com gesto ‘raro’ de Léo Pereira na criação do filho - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Na última quarta-feira (27), Tainá Castro usou as redes sociais para falar sobre a guarda compartilhada de seus filhos com Léo Pereira. A atual esposa de Éder Militão relatou surpresa quando o zagueiro do Flamengo, namorado de Karoline Lima, se ofereceu para levar o filho ao treino de futebol. “Como é raro, deixei. Também não é o dia dele”, contou.

A influenciadora explicou que normalmente o ex acompanha os filhos apenas em fins de semana alternados e em um dia específico da semana. “Ele pega [as crianças] um fim de semana sim e um não, e um dia no meio da semana porque moram comigo”, disse.

Veja também: Karoline Lima usa cropped com a frase inusitada sobre Léo Pereira e admite ser ciumenta

Tainá e Léo Pereira são pais de Matteo, de 4 anos, e Helena, de 5. Atualmente, ela vive com Éder Militão, ex-namorado de Karoline Lima.

A modelo Karoline, por sua vez, mantém relacionamento com Léo, com quem divide momentos ao lado de Cecília, filha de 3 anos com Militão.

O post Tainá Castro se surpreende com gesto ‘raro’ de Léo Pereira na criação do filho foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

VALOR MILIONÁRIO BALANÇA BRAZ! Flamengo recebe proposta da Árabia por destaque da equipe
FLAMENGO

VALOR MILIONÁRIO BALANÇA BRAZ! Flamengo recebe proposta da Árabia por destaque da equipe
Time Árabe oferece 73 milhões por Léo Pereira, do Flamengo
LÉO PEREIRA

Time Árabe oferece 73 milhões por Léo Pereira, do Flamengo

Compartilhe

Tags