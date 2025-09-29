Carolina Dieckmmann expõe intimidade e dispara sobre orgasmo: “Nunca tive medo”
Carolina Dieckmmann é bem resolvida com relação a temas considerados polêmicos por grande parte da sociedade, como o orgasmo feminino. No ar no remake da novela Vale Tudo, da Globo, a atriz retratou que sua personagem, Leila, havia atingido o orgasmo pela primeira vez ao se envolver com Marco Aurélio (Alexandre Nero).
Em entrevista ao jornal Extra, a artista apontou que a importância de ter falado sobre o assunto ainda é considerado um tabu. “É tabu! A gente já caminhou, mas falta muito. É de extrema importância colocar esse assunto na mesa”, iniciou.
“Recentemente, tive acesso a uma pesquisa profunda. Muitas mulheres fingem orgasmo até hoje. É um assunto difícil de ser falado. Elas se sentem libertadas quando resolvem conversar sobre o tema”, apontou Carolina Dieckmmann. Na vida pessoal, pelo menos, a atriz afirmou sempre ter sido bem decidida com o assunto antes mesmo de ter perdido a virgindade.
“Nunca tive medo”
“Nunca tive, sabia? Quando falei para minha mãe (Maíra, falecida em 2019) que eu queria perder a virgindade (aos 14 anos) com meu namorado, ela me levou ao ginecologista. Fui para minha primeira vez tranquila. Não tive medo de estar decepcionando a minha mãe nem de estar fazendo algo errado. Pude me entregar, sem dúvidas. Como a educação tranquiliza, né? Deixa a gente à vontade, livre para sentir só o que tem que sentir”, explicou a atriz da Globo.
