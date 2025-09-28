Gaby Spanic resolve dormir nua em A Fazenda 17 e protagoniza flagra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gaby Spanic, atriz venezuelana conhecida por interpretar Paola Bracho em A Usurpadora, protagonizou um flagra em A Fazenda 17. Na ocasião, ela foi vista dormindo nua.

Uma página de flagras postou vídeos noturnos em que a atriz aparece tirando a roupa e cobrindo-se apenas com o edredom. As cenas mostram o momento em que ela se deita e, ainda assim, é possível ver parte dos seios. Assista aqui.

Gaby Spanic (Foto: Reprodução/Record)

Gaby Spanic é uma atriz e cantora venezuelana de grande reconhecimento internacional. Nascida em 1973, ela alcançou fama mundial ao interpretar as gêmeas Paola e Paulina na novela A Usurpadora (1998), um dos maiores sucessos da televisão latino-americana.

Ao longo da carreira, participou de diversas produções de destaque, como La Intrusa, Soy tu Dueña e Emperatriz, consolidando-se como uma das maiores estrelas das telenovelas. Com mais de três décadas de atuação, Gaby construiu uma base fiel de fãs em vários países e, em 2025, surpreendeu ao integrar o elenco de A Fazenda 17, reality rural exibido pela Record TV, onde voltou a chamar atenção do público brasileiro.





