Belo chama a atenção em teaser de ‘Três Graças’ e fala sobre expectativa para estreia em novela: ‘Privilegiado’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Aos 51 anos, Belo virou assunto após o teaser de Três Graças, próxima novela das 21h da TV Globo, ganhar destaque. Na história, o cantor interpreta Misael, personagem envolvido em uma trama de justiça e mistério.

Com mais de 30 anos na música, Belo estreia em novelas e se mostra empolgado. “É um desafio novo, me sinto privilegiado. Gosto de cantar, dançar, interpretar, estar na arte”, contou o artista.

Veja também: A Fazenda 17: Rayane admite que temeu reconciliação de Belo com Gracyanne

Conflito central e inspiração pessoal

Na novela, Misael busca justiça pela morte da esposa, vítima de esquema comandado por Ferette e Arminda. Ele contará com ajuda de Joaquim para enfrentar os vilões.

O cantor revelou: “O Misael tem muito a ver comigo. Levei características do meu pai, um homem simples, cheio de coragem e justiça”. A estreia acontece em 20 de outubro.

O post Belo chama a atenção em teaser de ‘Três Graças’ e fala sobre expectativa para estreia em novela: ‘Privilegiado’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.