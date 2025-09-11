fechar
Mobilidade | Notícia

Tarifa Zero: Brasil a poucos passos de ter a primeira capital com ônibus gratuitos todos os dias e para toda a população

137 municípios brasileiros já adotaram a Tarifa Zero diariamente, beneficiando mais de 7 milhões de pessoas. Mas todos têm menos de 500 mil habitantes

Por Roberta Soares Publicado em 11/09/2025 às 13:05 | Atualizado em 11/09/2025 às 13:09
Tarifa Zero: Brasil ter&aacute; a primeira capital com &ocirc;nibus gratuito integral
Tarifa Zero: Brasil terá a primeira capital com ônibus gratuito integral - FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Belo Horizonte, capital mineira, está a poucos passos de um marco histórico na mobilidade urbana: tornar-se a primeira capital brasileira a adotar a Tarifa Zero de forma integral (todos os dias) e universal (para toda a população). A Câmara Municipal de Belo Horizonte se prepara para votar em plenário, talvez ainda esse mês de agosto, o Projeto de Lei da Tarifa Zero (PL 60/2025), que propõe tornar o transporte coletivo 100% gratuito para toda a população, todos os dias do ano.

Se aprovado, Belo Horizonte será a primeira cidade brasileira com mais de meio milhão de habitantes e a primeira capital a instituir a Tarifa Zero permanente no transporte público. O projeto, também conhecido como PL do Busão 0800, já avançou pelas comissões de Legislação e Justiça, de Transporte e Mobilidade Urbana, e de Administração Pública e Segurança Pública. A relevância da proposta é evidenciada pelo seu grande número de apoiadores na Câmara e pela crescente pressão popular. O PL conquistou um apoio significativo, contando com 22 assinaturas de vereadores de 12 partidos, o que representa mais da metade do Legislativo municipal.

Enquanto 137 municípios brasileiros já adotaram a Tarifa Zero diariamente, beneficiando mais de 7 milhões de pessoas, todas essas cidades possuem menos de 500 mil habitantes. Em capitais como São Paulo e Brasília, a gratuidade se restringe a domingos e feriados.

ENTENDA A PROPOSTA DA TARIFA ZERO EM BELO HORIZONTE

Divulgação
BH prestes a ser a primeira capital com ônibus gratuito integral do Brasil - Divulgação

O Projeto de Lei 60/2025 institui o Programa Municipal de Incentivo ao Uso do Transporte Público Coletivo por Ônibus, com o objetivo de promover a escolha ativa da população pelo transporte público em detrimento de transportes individuais que aumentam a produção de Gases de Efeito Estufa (GEE).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O programa prevê a gratuidade do transporte público no momento de sua utilização, sem distinção de linhas, horários ou segmento social. O projeto também visa a melhoria dos veículos, com redução progressiva de emissão de GEE, o aumento do horário de circulação e das viagens, além da ampliação da integração física e tarifária com outros modos de transporte.

Leia Também

E a base financeira do programa é a criação de um fundo bancado pela substituição do custo dos empregadores com o Vale Transporte por uma taxa social. O PL da Tarifa Zero propõe um modelo de financiamento inovador, inspirado no sistema francês de 1971, que é referência mundial. O projeto institui a Taxa do Transporte Público (TTP), uma contribuição tributária para empresas com dez ou mais funcionários, com um valor médio de R$ 185 mensais por empregado. Empresas com até nove colaboradores seriam isentas, e a TTP substituiria o vale-transporte, que, por lei federal, se torna zero quando a tarifa é zero.

Os recursos da TTP seriam destinados a um Fundo Municipal de Melhoria da Qualidade e Subsídio ao Transporte Coletivo (FSTC), com maior transparência na gestão. Uma simulação realizada em BH projeta uma arrecadação de R$ 2 bilhões por ano com a taxa, valor que supera a receita atual em R$ 300 milhões.

Divulgação
Roberto Andrés, urbanista e professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e uma das lideranças do Tarifa Zero - Divulgação

"A prefeitura, por sua vez, deixaria de arcar com os R$ 698 milhões de subsídio. Um estudo da UFMG indica que o impacto médio na folha salarial das empresas seria de menos de 1%, e mais de 80% das empresas do município seriam beneficiadas com a redução de custos, por serem microempresas isentas”, explica Roberto Andrés, urbanista e professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e uma das lideranças do Tarifa Zero.

Leia Também

Nesse novo modelo, as empresas de ônibus seriam remuneradas por quilômetro rodado, não por passagem vendida. Roberto Andrés explica que essa mudança eliminaria o incentivo para restringir horários ou reduzir linhas, estimulando a ampliação da oferta, "sobretudo à noite, o que dinamiza o comércio e a vida noturna".

Ele exemplifica com os bares de BH: "Hoje, muitos bares precisam encerrar seu atendimento mais cedo porque os funcionários e clientes não encontram ônibus para voltar para casa. Com linhas circulando em horários estendidos, esses estabelecimentos podem prolongar o horário de funcionamento, ganhando em movimento e faturamento", explica.

ALEX OLIVEIRA/JC IMAGEM
A Tarifa Zero fez sucesso no Brasil durante as Eleições 2022, mas em 2023 a discussão perdeu força. Atualmente, 137 cidades pequenas e médias, principalmente, oferecem a gratuidade - ALEX OLIVEIRA/JC IMAGEM

Atualmente, o sistema de transporte de Belo Horizonte enfrenta uma crise. A tarifa de ônibus, hoje em R$ 5,75, é a terceira maior entre as capitais brasileiras e financia apenas 26% do custo total do sistema. A Prefeitura de BH já subsidia o serviço com aproximadamente R$ 700 milhões anualmente, sendo este o terceiro maior gasto do município e um valor que cresce sob pressão das concessionárias. Entre 2011 e 2023, BH perdeu 42% dos usuários de ônibus, contribuindo para a crise. O vale-transporte corresponde a 32% da receita atual e o passe livre estudantil a 1%.

BENEFÍCIOS DO MODELO DE TARIFA ZERO

A implementação da Tarifa Zero tem gerado benefícios significativos no País. Cidades que adotaram a política registraram crescimento expressivo nas vendas do comércio local, como 30% em Caucaia (CE) e 40% em São Caetano do Sul (SP). Paranaguá (PR) também viu um aumento de 30% nas vendas. Além disso, estudos da FGV comparando cidades com e sem Tarifa Zero revelaram um aumento de 7,5% no número de empresas e 3,2% nos empregos nas cidades com gratuidade.

Guga Matos/JC Imagem
Se aprovada a implementação da Tarifa Zero nos coletivos, a capital mineira passará a ser mais uma das 137 cidades - a grande maioria de pequeno e médio porte - em todo o País que já adotaram o transporte coletivo gratuito - Guga Matos/JC Imagem

A Tarifa Zero também visa corrigir a crise do transporte público no Brasil, marcada por alto custo e precariedade, que resultou na redução de 44,1% nas viagens de ônibus entre 2014 e 2024, segundo estudo da NTU (Associação Nascional das Empresas de Transportes Urbanos). O transporte é o segundo maior gasto das famílias brasileiras, consumindo mais de 20% da renda. Com a gratuidade, o dinheiro antes gasto em passagens poderá ser redirecionado para o comércio local.

Os impactos ambientais e na qualidade de vida também são importantes. A evasão do transporte público leva ao aumento de carros e motos nas ruas, resultando em sinsitros de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo o CTB e a ABNT), poluição e congestionamentos.

BH registra 20.511 sinistros com motocicletas por ano, com um crescimento de 56% em 5 anos. Enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta 50 mil mortes por ano no Brasil devido à poluição do ar. O PL 60/2025 também estabelece metas ambiciosas para BH: reduzir 40% das emissões de CO2 da frota de ônibus até 2030 e 100% até 2040.

Leia também

Frota de motocicletas ultrapassa a de carros pela primeira vez em Pernambuco e produção nacional bate novo recorde. Onde vamos parar?
TRÂNSITO

Frota de motocicletas ultrapassa a de carros pela primeira vez em Pernambuco e produção nacional bate novo recorde. Onde vamos parar?
Transporte por moto: Maioria das motocicletas usadas no serviço de Uber e 99 Moto não suporta peso de duas pessoas
TRANSPORTE POR APLICATIVO

Transporte por moto: Maioria das motocicletas usadas no serviço de Uber e 99 Moto não suporta peso de duas pessoas

Compartilhe

Tags