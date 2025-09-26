UAU! De fio-dental, Jade Picon troca praia por piscina de mansão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na tarde de quinta-feira (24), Jade Picon, de 24 anos, deixou de lado a tradicional ida à praia no Rio de Janeiro. A influenciadora preferiu aproveitar a piscina de sua mansão na Barra da Tijuca para relaxar ao sol.

Nos Stories do Instagram, Jade exibiu o visual escolhido para o momento de descanso. Ela apareceu com um biquíni preto cavado e fio-dental, curtindo a tarde para se refrescar e aproveitar o calor.

Aniversário e momentos especiais

No dia anterior, Jade celebrou o aniversário com futevôlei na praia, ao lado do irmão Leo Picon e amigos próximos. Depois, ela fez questão de renovar as energias em uma cachoeira, usando um maiô branco engana-mamãe.

Nas redes sociais, a influenciadora agradeceu pelo novo ciclo e escreveu: “24. Chuva de bençãos! Meu novo ciclo começou assim, só agradecer”.

