Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 26/09/2025 às 10:48
UAU! De fio-dental, Jade Picon troca praia por piscina de mansão - Observatório dos Famosos

Na tarde de quinta-feira (24), Jade Picon, de 24 anos, deixou de lado a tradicional ida à praia no Rio de Janeiro. A influenciadora preferiu aproveitar a piscina de sua mansão na Barra da Tijuca para relaxar ao sol.

Nos Stories do Instagram, Jade exibiu o visual escolhido para o momento de descanso. Ela apareceu com um biquíni preto cavado e fio-dental, curtindo a tarde para se refrescar e aproveitar o calor.

Aniversário e momentos especiais

No dia anterior, Jade celebrou o aniversário com futevôlei na praia, ao lado do irmão Leo Picon e amigos próximos. Depois, ela fez questão de renovar as energias em uma cachoeira, usando um maiô branco engana-mamãe.

Nas redes sociais, a influenciadora agradeceu pelo novo ciclo e escreveu: “24. Chuva de bençãos! Meu novo ciclo começou assim, só agradecer”.

