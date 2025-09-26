fechar
Theo Becker diz que levou soco de Andressa Suita durante namoro

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 26/09/2025 às 10:48
O ator Theo Becker, de 48 anos, falou ao portal Metrópoles, na quinta-feira (25), sobre um episódio marcante com Andressa Suita, 37. Eles namoraram entre 2005 e 2009, antes dela iniciar o relacionamento com Gusttavo Lima, atual marido e pai de seus dois filhos.

Durante a entrevista, Theo lembrou um momento específico, quando comemorava seu aniversário de 28 anos com colegas da novela Mutantes. “Uma única vez aconteceu uma coisa, mas ela não teve muita culpa”, explicou o ator sobre a situação envolvendo ciúmes.

Veja também: Ator fracassado? Theo Becker revela ter construído patrimônio com ‘quatro novelas’

Momento de tensão no carro

Segundo Theo, após o evento, dentro do carro, recebeu um soco inesperado de Andressa. “Tomei um soco no olho. ‘Que prra é essa?'”*, relatou, surpreso com a reação.

Ele contou que a modelo pediu desculpas e afirmou: “Foi a única vez que ela teve uma atitude assim comigo”.

