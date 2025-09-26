Theo Becker diz que levou soco de Andressa Suita durante namoro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O ator Theo Becker, de 48 anos, falou ao portal Metrópoles, na quinta-feira (25), sobre um episódio marcante com Andressa Suita, 37. Eles namoraram entre 2005 e 2009, antes dela iniciar o relacionamento com Gusttavo Lima, atual marido e pai de seus dois filhos.

Durante a entrevista, Theo lembrou um momento específico, quando comemorava seu aniversário de 28 anos com colegas da novela Mutantes. “Uma única vez aconteceu uma coisa, mas ela não teve muita culpa”, explicou o ator sobre a situação envolvendo ciúmes.

Veja também: Ator fracassado? Theo Becker revela ter construído patrimônio com ‘quatro novelas’

Momento de tensão no carro

Segundo Theo, após o evento, dentro do carro, recebeu um soco inesperado de Andressa. “Tomei um soco no olho. ‘Que prra é essa?'”*, relatou, surpreso com a reação.

Ele contou que a modelo pediu desculpas e afirmou: “Foi a única vez que ela teve uma atitude assim comigo”.

O post Theo Becker diz que levou soco de Andressa Suita durante namoro foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.