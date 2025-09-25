fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Musa do Fluminense, Lu Roche coloca bumbum gigante para jogo só de fio-dental

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 25/09/2025 às 19:40
Musa do Fluminense, Lu Roche coloca bumbum gigante para jogo só de fio-dental
Musa do Fluminense, Lu Roche coloca bumbum gigante para jogo só de fio-dental - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Lu Roche, Musa do Fluminense conhecida também como Loira Viking, tem despertado a atenção dos internautas nas redes sociais. Por lá, a musa adora exibir suas curvas poderosas em trajes mínimos, levanto fãs e admiradores ao delírio.

Outro dia, por exemplo, a belíssima representante do Fluminense no concurso Musa do Brasileirão, postou uma foto ousado em que surge colocando seu bumbum gigante para jogo usando apenas fio-dental.

Na ocasião, ela posou de ladinho, sentada no tapete. Com a calcinha vermelha bem cavada, ela deu um verdadeiro show de sensualidade e recebeu centenas de elogios fervorosos.

Além de Musa do Fluminense, a Loira Viking também trabalha como modelo e influenciadora. A gata ainda comercializa conteúdos adultos em plataformas como OnlyFans e Privacy.

Musa do Fluminense (Foto: Reprodução/Instagram)

VEJA MAIS: Musa do Fluminense posa nua e com corpo pintado nas cores do time

O post Musa do Fluminense, Lu Roche coloca bumbum gigante para jogo só de fio-dental foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Fluminense sofre gol no fim, empata com Lanús e cai fora da Copa Sul-Americana
Copa Sul-Americana

Fluminense sofre gol no fim, empata com Lanús e cai fora da Copa Sul-Americana
Transmissão Fluminense x Lanús ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Sul-Americana 2025

Transmissão Fluminense x Lanús ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

Compartilhe

Tags