Musa do Fluminense, Lu Roche coloca bumbum gigante para jogo só de fio-dental

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Lu Roche, Musa do Fluminense conhecida também como Loira Viking, tem despertado a atenção dos internautas nas redes sociais. Por lá, a musa adora exibir suas curvas poderosas em trajes mínimos, levanto fãs e admiradores ao delírio.

Outro dia, por exemplo, a belíssima representante do Fluminense no concurso Musa do Brasileirão, postou uma foto ousado em que surge colocando seu bumbum gigante para jogo usando apenas fio-dental.

Na ocasião, ela posou de ladinho, sentada no tapete. Com a calcinha vermelha bem cavada, ela deu um verdadeiro show de sensualidade e recebeu centenas de elogios fervorosos.

Além de Musa do Fluminense, a Loira Viking também trabalha como modelo e influenciadora. A gata ainda comercializa conteúdos adultos em plataformas como OnlyFans e Privacy.

Musa do Fluminense (Foto: Reprodução/Instagram)

VEJA MAIS: Musa do Fluminense posa nua e com corpo pintado nas cores do time

O post Musa do Fluminense, Lu Roche coloca bumbum gigante para jogo só de fio-dental foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.