Influenciador relata que foi maltratado por assessora da ex-bbb Renata Saldanha
O Prêmio Jovem Brasileiro reuniu nomes na terça, 23, mas a noite teve um episódio desconfortável. Nayara de Lima, assessora de Renata Saldanha, alterou o tom diante de fãs e imprensa.
O incidente ocorreu quando o youtuber Thiago Marques pediu uma foto com a campeã. Testemunhas relataram que Nayara “puxou a cearense pelo braço”, causando surpresa entre os presentes. Antes, ela limitou perguntas a “apenas uma pergunta”.
Justificativa: Em contato com Meire Lima, Nayara afirmou que “chegou estressada por atrasos na entrada”. A explicação, segundo convidados, não justificou a atitude ríspida.
A Renata Saldanha pediu desculpas pelo comportamento da assessora. O episódio acabou “estragando a noite que era de celebração”. Organizadores não se pronunciaram. O clima ficou tenso e a festa perdeu parte do brilho. Alguns convidados reclamaram sobre a postura da assessoria durante o evento. Pessoas próximas disseram que o episódio poderá gerar repercussão nas redes e no mercado de assessoria.
