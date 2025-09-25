fechar
Influenciador relata que foi maltratado por assessora da ex-bbb Renata Saldanha

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 25/09/2025 às 11:19
O Prêmio Jovem Brasileiro reuniu nomes na terça, 23, mas a noite teve um episódio desconfortável. Nayara de Lima, assessora de Renata Saldanha, alterou o tom diante de fãs e imprensa.

O incidente ocorreu quando o youtuber Thiago Marques pediu uma foto com a campeã. Testemunhas relataram que Nayara “puxou a cearense pelo braço”, causando surpresa entre os presentes. Antes, ela limitou perguntas a “apenas uma pergunta”.

Leia também: Campeã do BBB 25, Renata Saldanha faz revelação sobre prêmio do reality

Justificativa: Em contato com Meire Lima, Nayara afirmou que “chegou estressada por atrasos na entrada”. A explicação, segundo convidados, não justificou a atitude ríspida.

A Renata Saldanha pediu desculpas pelo comportamento da assessora. O episódio acabou “estragando a noite que era de celebração”. Organizadores não se pronunciaram. O clima ficou tenso e a festa perdeu parte do brilho. Alguns convidados reclamaram sobre a postura da assessoria durante o evento. Pessoas próximas disseram que o episódio poderá gerar repercussão nas redes e no mercado de assessoria.

O vídeo da confusão pode ser visto aqui.

