Guilherme Berenguer revela por que aceitou convite para série A Vida de Jó

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 25/09/2025 às 7:06
Guilherme Berenguer, ator, deu detalhes do real motivo de ter aceitado o convite para a série A Vida de Jó, na Record. Afinal, o artista há mais de 20 anos sem atuar e morando fora do Brasil.

“Eu recebi uma mensagem do departamento de elenco da RECORD e a Cristiane [Cardoso] perguntou ‘onde está o Guilherme?’. Quando soube que o personagem era o Jó, com a relevância que ele tem nas escrituras, foi um presente, já me vi fazendo. Foi bem no momento da minha vida que eu me abri, percebi que estava com saudade [de atuar], mas não queria fazer qualquer personagem nem contar qualquer história. Ajustei a logística com a família, com os meus filhos e a minha esposa. Estava com saudade do público brasileiro, de estar no set, de colocar a minha arte em prática e esse personagem me desafiou em um nível que eu não estava esperando. O convite foi direto e a minha resposta também. É um personagem que eu tenho uma identificação e queria me desafiar”, confessou em entrevista no site oficial da emissora.

O ator, que vai voltar a contracenar com Juliana Didone, seu par romântico no seriado Malhação, em 2004, contou como tem se reacostumar com a vida em solo brasileiro.

“É maravilhoso. O país tem muito potencial. Estava com saudade de estar em contato com a minha cultura, de voltar a trabalhar e falar com o meu público. Quando eu recebi o convite para fazer o personagem, sabia que era para ser. Prontamente respondi ‘eu quero, tenho interesse’. Estou bem feliz. A readaptação levou um pouquinho mais de tempo do que esperávamos, mas somos brasileiros, a nossa cultura é muito gostosa, então foi tranquilo e está sendo muito bacana”, confessou.

