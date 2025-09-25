Guilherme Berenguer revela por que aceitou convite para série A Vida de Jó

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Guilherme Berenguer, ator, deu detalhes do real motivo de ter aceitado o convite para a série A Vida de Jó, na Record. Afinal, o artista há mais de 20 anos sem atuar e morando fora do Brasil.

“Eu recebi uma mensagem do departamento de elenco da RECORD e a Cristiane [Cardoso] perguntou ‘onde está o Guilherme?’. Quando soube que o personagem era o Jó, com a relevância que ele tem nas escrituras, foi um presente, já me vi fazendo. Foi bem no momento da minha vida que eu me abri, percebi que estava com saudade [de atuar], mas não queria fazer qualquer personagem nem contar qualquer história. Ajustei a logística com a família, com os meus filhos e a minha esposa. Estava com saudade do público brasileiro, de estar no set, de colocar a minha arte em prática e esse personagem me desafiou em um nível que eu não estava esperando. O convite foi direto e a minha resposta também. É um personagem que eu tenho uma identificação e queria me desafiar”, confessou em entrevista no site oficial da emissora.

LEIA AGORA: Gustavo Mioto fica em choque com previsão de romance com Virginia Fonseca

O ator, que vai voltar a contracenar com Juliana Didone, seu par romântico no seriado Malhação, em 2004, contou como tem se reacostumar com a vida em solo brasileiro.

“É maravilhoso. O país tem muito potencial. Estava com saudade de estar em contato com a minha cultura, de voltar a trabalhar e falar com o meu público. Quando eu recebi o convite para fazer o personagem, sabia que era para ser. Prontamente respondi ‘eu quero, tenho interesse’. Estou bem feliz. A readaptação levou um pouquinho mais de tempo do que esperávamos, mas somos brasileiros, a nossa cultura é muito gostosa, então foi tranquilo e está sendo muito bacana”, confessou.

O post Guilherme Berenguer revela por que aceitou convite para série A Vida de Jó foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.