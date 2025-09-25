Confira famosos brasileiros que enfrentaram e venceram o câncer linfático

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O câncer linfático, incluindo o linfoma não Hodgkin (LNH), é uma doença que afeta o sistema linfático, uma parte vital do sistema imunológico. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), esse tipo de câncer se origina nas células do sistema linfático e pode se espalhar de forma desordenada. Existem mais de 20 subtipos de linfomas não Hodgkin, e o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento.

Em novembro de 2024, o deputado Eduardo Suplicy, parlamentar mais votado da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) nas eleições de 2022, compartilhou uma notícia esperançosa: ele estava em remissão do câncer linfático após quatro meses de tratamento. A remissão significa que a doença não é mais detectável nos exames, marcando uma importante etapa na recuperação.

Eduardo Suplicy (Foto: Reprodução/Instagram)

Essa jornada de superação também é compartilhada por diversas personalidades públicas que enfrentaram e venceram o câncer linfático.

Famosos que enfrentaram e venceram o Câncer Linfático

1. Edson Celulari

O ator Edson Celulari foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin em 2016. Na época, ele tornou pública sua luta contra a doença, destacando a importância do apoio familiar e da determinação para superar os desafios do tratamento. Após meses de quimioterapia, Edson anunciou sua cura e voltou aos palcos, reafirmando sua paixão pela arte.

Edson Celulari (Foto: Reprodução/Instagram)

2. Reynaldo Gianecchini

Reynaldo Gianecchini foi diagnosticado em 2011 com um tipo raro de linfoma não Hodgkin. O ator compartilhou abertamente sua experiência, inspirando muitos com sua resiliência e positividade. Após o tratamento, ele declarou estar curado e passou a engajar-se em campanhas de conscientização sobre o câncer.

Reynaldo Gianecchini (Foto: Reprodução/Instagram)

3. Jorge Aragão

O cantor e compositor Jorge Aragão enfrentou o câncer linfático em 2023. Mesmo diante do diagnóstico, ele manteve sua fé e otimismo, atributos que o ajudaram a vencer a doença. Após um ano de tratamento, ele anunciou a remissão completa da doença. Hoje, Aragão continua ativo no cenário musical, levando alegria aos fãs com sua música.

Jorge Aragão (Foto: Reprodução/Instagram)

4. Caio Ribeiro

No caso do ex-jogador de futebol e comentarista Caio Ribeiro, ele foi diagnosticado em 2021 com linfoma de Hodgkin, outro tipo de câncer linfático. Ele compartilhou detalhes de sua recuperação em suas redes sociais, mostrando gratidão pelo apoio da família e dos amigos. Após concluir o tratamento, Caio celebrou a vitória contra a doença e voltou às transmissões esportivas.

Caio Ribeiro (Foto: Reprodução/Globo)

5. Gloria Perez

A roteirista e autora de novelas Gloria Perez também enfrentou um câncer linfático em 2009. Neste mesmo ano ela realizou uma cirurgia de retirada do tumor e, posteriormente, realizou sessões de quimioterapia. Ela superou a doença com força e coragem, continuando a se destacar na dramaturgia brasileira. Gloria é um exemplo de superação tanto na vida pessoal quanto profissional.

Gloria Perez (Foto: Reprodução/Globo)

6. Dilma Rousseff

A ex-presidente Dilma Rousseff foi diagnosticada com linfoma não Hodgkin em 2009, antes de sua candidatura à Presidência do Brasil. Dilma realizou tratamentos intensivos e anunciou sua recuperação no mesmo ano. Sua trajetória de superação serviu de inspiração para muitos brasileiros.

Dilma Rousseff (Foto: R. Stuckert Filho/PR)

