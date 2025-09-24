Musa do Cruzeiro Esporte Clube surge seminua no campo de futebol e agita torcedores
A modelo Jessika Bruni, que é musa do Cruzeiro Esporte Clube, chamou atenção dos seguidores com um vídeo pra lá de ousado. No registro, a loira surge seminua em um campo de futebol.
Para não mostrar demais, a belíssima representante do time mineiro escondeu seus seios com as mãos e usou um calcinha branca bem fininha. No vídeo sensual, ela também usava a faixa que ganhou juntamente com o título de Musa do Cruzeiro.
Quando ganhou o concurso, Jessika celebrou a conquista em suas redes sociais: “Minha vitória é fruto de fé, esforço, dedicação, apoio, persistência e um pouco de loucura. Se perguntarem se valeu a pena, basta enxergar esse sorriso que não se desfaz no meu rosto. Obrigada a todos por todo apoio”, escreveu ela.
Nas redes sociais, os registros ousados da Musa do Cruzeiro estão agitando os torcedores do clube mineiro. “Meu time muito bem representado!”, disse um rapaz. “Que musa mais gata”, comentou outro. “Simplesmente a mais bela”, elogiou um outro fã.