Web resgata nova ligação entre Virginia e Neymar

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 23/09/2025 às 12:22
Após as críticas de Bruna Biancardi sobre as ligações de Virginia Fonseca para Neymar, internautas relembraram um episódio antigo envolvendo os dois. Durante o Sabadou, programa comandado pela influenciadora no SBT, ela entrevistava o humorista Dedé Santana, fã declarado do jogador.

Sem pensar muito, Virginia decidiu ligar para Neymar ao vivo. Para surpresa de todos, o atleta atendeu prontamente, deixando Dedé visivelmente emocionado com a interação inesperada. No final da ligação, a apresentadora ainda enviou um beijo para o jogador, arrancando risadas da plateia.

Reações nas redes sociais

Nas redes, as opiniões se dividiram. “Fico chocada com as mulheres passando pano kkkkk, meu Deussssss”, comentou uma usuária, indignada com a situação. Outra disparou: “Se ela liga assim pra ele é porque eles têm intimidade e ele deu essa liberdade pra ela”.

Houve ainda quem criticasse: “Ela, claramente, está provocando a Bruna e tem mulher que tá apoiando…”, disse outra internauta.

