Web resgata nova ligação entre Virginia e Neymar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Após as críticas de Bruna Biancardi sobre as ligações de Virginia Fonseca para Neymar, internautas relembraram um episódio antigo envolvendo os dois. Durante o Sabadou, programa comandado pela influenciadora no SBT, ela entrevistava o humorista Dedé Santana, fã declarado do jogador.

Sem pensar muito, Virginia decidiu ligar para Neymar ao vivo. Para surpresa de todos, o atleta atendeu prontamente, deixando Dedé visivelmente emocionado com a interação inesperada. No final da ligação, a apresentadora ainda enviou um beijo para o jogador, arrancando risadas da plateia.

Leia também: Carol Castro esculacha Virginia Fonseca e expõe incoerência da Grande Rio

Reações nas redes sociais

Nas redes, as opiniões se dividiram. “Fico chocada com as mulheres passando pano kkkkk, meu Deussssss”, comentou uma usuária, indignada com a situação. Outra disparou: “Se ela liga assim pra ele é porque eles têm intimidade e ele deu essa liberdade pra ela”.

Houve ainda quem criticasse: “Ela, claramente, está provocando a Bruna e tem mulher que tá apoiando…”, disse outra internauta.

O post Web resgata nova ligação entre Virginia e Neymar foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.