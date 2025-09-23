fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Caso real leva Jamie Foxx e Tommy Lee Jones a confronto contra corporação funerária

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 23/09/2025 às 12:22
Caso real leva Jamie Foxx e Tommy Lee Jones a confronto contra corporação funerária
Caso real leva Jamie Foxx e Tommy Lee Jones a confronto contra corporação funerária - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

O filme O Próprio Enterro (original The Burial), disponível no Prime Video desde 13 de outubro de 2023, traz à tona uma batalha jurídica inspirada em fatos reais. Dirigido por Maggie Betts, a produção segue Jeremiah O’Keefe (Tommy Lee Jones), proprietário de uma funerária no Mississippi cuja tradição familiar está ameaçada após um acordo comercial mal cumprido por uma grande empresa funerária.

Para evitar perder tudo, O’Keefe recruta o advogado Willie E. Gary (Jamie Foxx), cuja personalidade carismática contrasta com o ambiente formal do tribunal.

O longa também destaca Hal Dockins (Mamoudou Athie), jovem advogado que impulsiona a ação contra abuso corporativo e desigualdades raciais.

Com mais de duas horas de duração, a produção mescla momentos de tensão, humor sutil e crítica social, sobretudo no que toca às disparidades raciais e à forma como corporações lidam com pequenos empresários. O filme se destaca por performances sólidas, principalmente de Foxx e Jones, embora parte do público destaque limitações no aprofundamento de alguns personagens secundários.

O post Caso real leva Jamie Foxx e Tommy Lee Jones a confronto contra corporação funerária foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Romance italiano explora o impacto de um acidente na memória e nos relacionamentos
Prime Video

Romance italiano explora o impacto de um acidente na memória e nos relacionamentos
Hugh Jackman retrata queda política de Gary Hart no Prime Video
Prime Video

Hugh Jackman retrata queda política de Gary Hart no Prime Video

Compartilhe

Tags