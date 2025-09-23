fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Ana Castela recebe Zé Felipe e amigos para noite de jogos em casa

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 23/09/2025 às 12:53
Ana Castela recebe Zé Felipe e amigos para noite de jogos em casa
Ana Castela recebe Zé Felipe e amigos para noite de jogos em casa - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Em meio aos boatos de romance, Ana Castela, 21, recebeu Zé Felipe, 27, e amigos para uma noite de jogos em sua casa. O encontro ocorreu nesta segunda-feira (22) e teve mímicas e brincadeiras animadas, com direito a registros compartilhados nas redes sociais.

Dias antes, na quinta-feira (18), Ana já havia aparecido em clima descontraído ao lado de Zé Felipe e Leonardo, 62. Em vídeo publicado pelo cantor, ela surge rindo e bebendo com os dois.

Veja também: Zé Felipe se declara publicamente a Ana Castela pela 1ª vez

Reações divertidas e rumores

Durante a música “Tem Um Veado Me Olhando”, Leonardo escondeu o rosto na camiseta, arrancando risadas. “Que veadão legal. ‘Nóis’ não liga pra isso, não”, brincou Ana.

Os rumores aumentaram quando viralizou um vídeo de e Ana dançando juntos. “Amo vocês”, comentou o cantor em foto com Leonardo, usando um emoji de coração.

O post Ana Castela recebe Zé Felipe e amigos para noite de jogos em casa foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Globo vira amiga da gravadora de Ana Castela para novela sertaneja
agnews

Globo vira amiga da gravadora de Ana Castela para novela sertaneja
Globo vira amiga da gravadora de Ana Castela para novela sertaneja
agnews

Globo vira amiga da gravadora de Ana Castela para novela sertaneja

Compartilhe

Tags