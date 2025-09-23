Ana Castela recebe Zé Felipe e amigos para noite de jogos em casa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em meio aos boatos de romance, Ana Castela, 21, recebeu Zé Felipe, 27, e amigos para uma noite de jogos em sua casa. O encontro ocorreu nesta segunda-feira (22) e teve mímicas e brincadeiras animadas, com direito a registros compartilhados nas redes sociais.

Dias antes, na quinta-feira (18), Ana já havia aparecido em clima descontraído ao lado de Zé Felipe e Leonardo, 62. Em vídeo publicado pelo cantor, ela surge rindo e bebendo com os dois.

Veja também: Zé Felipe se declara publicamente a Ana Castela pela 1ª vez

Reações divertidas e rumores

Durante a música “Tem Um Veado Me Olhando”, Leonardo escondeu o rosto na camiseta, arrancando risadas. “Que veadão legal. ‘Nóis’ não liga pra isso, não”, brincou Ana.

Os rumores aumentaram quando viralizou um vídeo de Zé e Ana dançando juntos. “Amo vocês”, comentou o cantor em foto com Leonardo, usando um emoji de coração.

